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Клопп - о вылете Ливерпуля из Лиги Европы: Я доволен игрой. Теперь надо сосредоточиться на АПЛ
У "красных" остался лишь один турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды от "Аталанты" в четвертьфинале Лиги Европы (1:3 по сумме двух встреч).
"Было ясно, что мы создали себе огромное препятствие (домашнее поражение 0:3 - прим.). Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и силой, которую продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.
В некоторых моментах мы слишком спешили. Если бы Трент Александер-Арнольд был в лучшей физической форме, мы могли бы играть на высоком уровне немного дольше, но это безумие, что он вообще играл! В конце концов, у него кончился бензин.
Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, чем мы будем заниматься с этого момента. Сегодня вечером мы выиграли матч, вернулись на победный путь. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против "Фулхэма". Это будет уже совсем другой матч.
У меня смешанные эмоции. Мы выбыли из игры, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать в Дублин (на финал ЛЕ - прим.), но этого не произошло. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью в нём выложимся", - цитирует Клоппа BBC.
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