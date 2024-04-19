Клопп - о вылете Ливерпуля из Лиги Европы: Я доволен игрой. Теперь надо сосредоточиться на АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды от "Аталанты" в четвертьфинале Лиги Европы (1:3 по сумме двух встреч).

"Было ясно, что мы создали себе огромное препятствие (домашнее поражение 0:3 - прим.). Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и силой, которую продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.

В некоторых моментах мы слишком спешили. Если бы Трент Александер-Арнольд был в лучшей физической форме, мы могли бы играть на высоком уровне немного дольше, но это безумие, что он вообще играл! В конце концов, у него кончился бензин.

Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, чем мы будем заниматься с этого момента. Сегодня вечером мы выиграли матч, вернулись на победный путь. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против "Фулхэма". Это будет уже совсем другой матч.

У меня смешанные эмоции. Мы выбыли из игры, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать в Дублин (на финал ЛЕ - прим.), но этого не произошло. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью в нём выложимся", - цитирует Клоппа BBC.