Битва андердогов. Грузия U-21 - Израиль U-21 3:4 пен. (0:0). Обзор и видео матча

В четвертьфинальном матче молодежного Евро между собой встретились Грузия и Израиль. Команды не смогли выявить сильнейшего в основное и дополнительное время, поэтому матч перешел к серии пенальти. Сильнее оказались израильтяне, которые переиграли грузин во время 11-метровых со счетом 4:3.

Следующим соперником для Израиля станет победитель пары Англия/Португалия. Матч состоится 5 июля в 19:00.

Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал

Тбилиси. "Борис Пайчадзе Динамо Арена"

Грузия U-21 - Израиль U-21 3:4 пен. (0:0)

Серия пенальти: Азаров 1:0, Коэн 1:1, Давиташвили 2:1, Гендельман 2:2, Гагуа 2:2 (вратарь), Халайли 2:3, Моистсрапишвили 3:3, Глух 3:4, Хвадагиани 3:4 (стойка)