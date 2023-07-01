Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва андердогов. Грузия U-21 - Израиль U-21 3:4 пен. (0:0). Обзор и видео матча
Грузия U-21 - Израиль U-21 ⋉ 0:0 (3:4 пен.) ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.07.2023 ⋇ Молодежный Чемпионат Европы на UA-Футбол
Фото: football.org.il
В четвертьфинальном матче молодежного Евро между собой встретились Грузия и Израиль. Команды не смогли выявить сильнейшего в основное и дополнительное время, поэтому матч перешел к серии пенальти. Сильнее оказались израильтяне, которые переиграли грузин во время 11-метровых со счетом 4:3.
Следующим соперником для Израиля станет победитель пары Англия/Португалия. Матч состоится 5 июля в 19:00.
Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал
Тбилиси. "Борис Пайчадзе Динамо Арена"
Серия пенальти: Азаров 1:0, Коэн 1:1, Давиташвили 2:1, Гендельман 2:2, Гагуа 2:2 (вратарь), Халайли 2:3, Моистсрапишвили 3:3, Глух 3:4, Хвадагиани 3:4 (стойка)
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