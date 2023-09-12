Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 1:0. Тяжелый старт для Унаи Мельгосы

Молодежная сборная Украины начала свой путь в отборе на Евро-2025 в Словакии. И первый соперник для Унаи Мельгосы был более чем удачным — вечный аутсайдер квалификаций. Хотя матч в Попраде не обещал стать легкой прогулкой. Особые надежды коуч нашей молодежки возлагал на Бражко и Батагова. Первый удачно отработал с капитанской повязкой в матче с Германией (поэтому Мельгоса доверил ее снова), а второй удачно осуществлял проницательные передачи для разрезания средней линии "бундестима".

В первой 15-минутке Украина действительно владела преимуществом в контроле мяча, однако не хватало последнего прорыва или паса для достижения успеха. При этом Северная Ирландия не прибегала к высокому прессингу. Более того, если в дебюте поединка "зелено-белая армия" стояла в ультранизком блоке, то в дальнейшем он был средне-низким. Первый момент для украинцев выдался лишь на 21-ой минуте, когда Брагару пробивал в нижний угол ворот. Однако здесь стоит отметить кипера Макмаллана, который справился с этой задачей. В дальнейшем он еще не раз спасал подопечных Томми Райта от опасностей, а хавбек "Черноморца" получил еще один шанс в штрафной площадке соперника, однако без результата.

В дальнейшем все время до свистка на перерыв было сплошной борьбой, за исключением ошибки Салюка, которая едва не завершилась "привозом" в ворота Нещерета. Тогда ситуацию спас Виталий Роман. Также были заметны проблемы и в скорости (конечно, в молодежке пока далеко не самые техничные футболисты), из-за чего игроки не успевали на прострельные передачи или же теряли мяч в чужой штрафной. Тем не менее герои прошлого матча показывали хорошую работу на поле, и это приятно.

Второй тайм также начался довольно вязко. Такой темп был вполне приемлемым для Северной Ирландии, ведь для них в этой квалификации важен каждый зачетный пункт. "Зелено-белая армия" раз за разом выжимала наших футболистов с собственной половины поля и даже заработала момент, воспользовавшись позиционной ошибкой и ворвавшись во владения Нещерета, но кипер справился с ударом Макгакина. Конструктив появился лишь после первых замен от Унаи Мельгосы — Квасница и Краснопир оживили игру. Это позволило украинским футболистам в конце открыть счет после удачного паса форварда "Оболони" на героя первого тайма Романа.

Долгожданный гол несколько оттянул дальнейшие замены от испанского коуча, поэтому следующие слоты открылись уже в конце поединка. Да и сами игроки начали играть больше по счету, поскольку задача минимум уже была выполнена. Время после 80-й минуты было идеальным для резких контратак, где могли бы себя проявить Квасница и Брагару. Однако вместо этого соперник создал невероятное давление на ворота Нещерета.

1:0 — это очень тяжелый, но важный старт для украинской сборной. Северная Ирландия во второй раз проиграла в этом отборе, а сборная Украины получила сверхважные 3 очка для дальнейшей борьбы в непростой группе. Остается надеяться, что в следующих матчах болельщикам не придется судорожно считать минуты до конца поединка.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 3-й тур

Попрад. Стадион Национального тренировочного центра

Арбитр в поле — Кай Эрик Стен (Норвегия)

Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 1:0

Голы: Роман 70

Украина U-21: Нещерет, Батагов, Салюк, Смоляков, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк (Павлюк 88), Брагару, Волошин (Квасница 58), Вьюнник (Краснопир 68)

Запасные: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир

Северная Ирландия U-21: Макмаллан, Макклелланд, Фогарти, Стюарт, Форбс, Маршалл, Макдоннелл, Джонстон, Маккирнан, Макгакин (Аллен 84), Келли (Девлин 76)

Запасные: Кларк, Макканн, Девлин, Скотт, Глинн, Макки, Маккозленд, Фаркуар, Аллен

Предупреждения: Маршалл 67