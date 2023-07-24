Вацко: Молодежка поехала на Евро-2023, имея 4 комплекта игровой формы – по 2 желтой и синей
Комментатор раскритиковал организацию поездки нашей молодежки на турнир
uaf.ua
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о том, как была организована поездка
"Вспоминаю молодежную сборную, организацию. Вышла команда в полуфинал Евро U-21 на испанцев. По календарю она априори имела в день меньше времени на отдых и восстановление. Так они еще и с перелетом из Клужа в Бухарест получили проблему, потому что продержали там в каком-то ангаре в аэропорту 4 часа.
В итоге вместо 40 минут добирались 5 часов. Ну чартер можно было как-то организовать? Пацаны на Олимпиаду вышли. Они не заслужили дополнительные расходы на них в 20 тысяч евро? И даже не на них, а на команду, которая могла бы в финал чемпионата Европы выйти.
А с формой "горбыль"? От таких горбилей не смешно, плакать хочется. Поехала сборная Украины на чемпионат Европы, имея 4 комплекта игровой формы – по 2 желтой и 2 синей. Поменяться с соперниками, оставить себе на память от большого турнира – нет, зачем? Ну, как так? XXI век, сборная Украины, молодежное Евро. 4 комплекта формы? Формы, которую придает федерации технический спонсор?" – сказал Вацко.
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