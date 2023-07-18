Судаков: Когда мы проигрывали Испании на Евро 1:3, уже не хотелось дальше играть
В конце концов, пропустили еще дважды
uaf.ua
Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал выступление команды на Чемпионате Европы-2023 U-21:
“ – Как ты оцениваешь ваше выступление на Евро?
– Закончили немного с горчинкой. Было очень сложно, проиграли последнюю игру в полуфинале. Могли и хотели большего, но определенную задачу мы выполнили – вышли на Олимпиаду.
Скажем, записали свое имя в историю. Но этого было недостаточно. Для нашей сборной это был большой шаг, и мы проделали невероятную работу. И то, что мы вышли в полуфинал Евро тоже было невероятно.
– Если сравнить эмоции после матча с французами и после испанцев, что ты можешь сказать?
– После Франции ты очень счастлив, что сделал такой шаг и одержал такую победу. А после Испании просто обрушился психологически, физически и нравственно. Где-то после 60-й минуты, когда мы проигрывали 3:1, не хотелось играть, хотелось закончить эту игру. Понимаешь, что это уже все. Это был удар.
Но нужно забывать это, делать выводы. Есть к чему работать и стремиться. Должны выходить на новый уровень, чтобы играть с такими сборными на равных, обыгрывать их и показывать стабильность”, - сказал Судаков.
Георгий провел на молодежном континентальном первенстве пять матчей, в которых отличился тремя голами. Судаков стал лучшим бомбардиром турнира вместе с испанцами Серхио Гомесом и Абелем Руисом.
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