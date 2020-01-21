Мбаппе: То, что сейчас делает Ливерпуль, – потрясающе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал результаты "Ливерпуля" в нынешнем сезоне.

"То, что сейчас делает "Ливерпуль", – потрясающе. Они словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что всё просто, но это не так. Парни сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают… Теперь проблема в том, что все смотрят на "Ливерпуль" и думают, как с ним справиться. Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером", — цитирует Мбаппе BBC.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 турах команда не потерпела ни одного поражения, лишь один раз сыграв вничью.