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Мбаппе: То, что сейчас делает Ливерпуль, – потрясающе

Франция
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Мбаппе: То, что сейчас делает Ливерпуль, – потрясающе
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал результаты "Ливерпуля" в нынешнем сезоне.

"То, что сейчас делает "Ливерпуль", – потрясающе. Они словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что всё просто, но это не так. Парни сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают… Теперь проблема в том, что все смотрят на "Ливерпуль" и думают, как с ним справиться. Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером", — цитирует Мбаппе BBC.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 турах команда не потерпела ни одного поражения, лишь один раз сыграв вничью.

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В статье: Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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