Полузащитник Монако может получить дисквалификацию на 8 месяцев

Главный тренер "Монако" Роберт Морено может потерять ключевого полузащитника. Речь идет о Желсон Мартинше.

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По данным AS (которые в свою очередь ссылаются на RMC Sport) португалец может быть дисквалифицированным на срок от восьми матчей до восьми месяцев. Все из-за его поведения в последнем матче.

В игре против "Нима" был удален Бакайоко. Мартинш посчитал, что арбитр не должен был показывать красную карточку, после чего толкнул его. Он также увидел перед собой "красный свет".

В этом сезоне Мартинш провел 23 матча, в которых забил 4 гола.