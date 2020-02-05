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Полузащитник Монако может получить дисквалификацию на 8 месяцев

Франция
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Пошел в атаку на судью

Полузащитник Монако может получить дисквалификацию на 8 месяцев
UA-Футбол
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Главный тренер "Монако" Роберт Морено может потерять ключевого полузащитника. Речь идет о Желсон Мартинше.

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По данным AS (которые в свою очередь ссылаются на RMC Sport) португалец может быть дисквалифицированным на срок от восьми матчей до восьми месяцев. Все из-за его поведения в последнем матче.

В игре против "Нима" был удален Бакайоко. Мартинш посчитал, что арбитр не должен был показывать красную карточку, после чего толкнул его. Он также увидел перед собой "красный свет".

В этом сезоне Мартинш провел 23 матча, в которых забил 4 гола.

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В статье: Монако Желсон Мартинш
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