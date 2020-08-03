Ницца подписала таланта Янг Бойз. Это седьмой трансфер клуба за лето

"Ницца" подписала правого бека "Янг Бойз" Джордана Лотомбу, сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, сумма сделки составила 6 млн евро. Сам защитник подписал с "Орлятами" пятилетний контракт.

21-летний Лотомба в минувшем сезоне провел 35 матчей (3 ассиста) за "Янг Бойз" во всех турнирах, выиграв с командой чемпионат Швейцарии.

Для "Ниццы" это уже седьмой новичок за лето. Ранее команду Патрика Виейра пополнили Амин Гуири, Морган Шнейдерлен, Робсон Бамбу, Флавиус Данилюк, Ассан Камара и Рони Лопеш. Такие значительные траты стали возможными благодаря инвестициям нового собственника клуба Джима Рэтклиффа - самого богатого британца современности.