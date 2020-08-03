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Ницца подписала таланта Янг Бойз. Это седьмой трансфер клуба за лето

Франция
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Кадровая революция "Орлят"

Ницца подписала таланта Янг Бойз. Это седьмой трансфер клуба за лето
Новина українською

"Ницца" подписала правого бека "Янг Бойз" Джордана Лотомбу, сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, сумма сделки составила 6 млн евро. Сам защитник подписал с "Орлятами" пятилетний контракт.

21-летний Лотомба в минувшем сезоне провел 35 матчей (3 ассиста) за "Янг Бойз" во всех турнирах, выиграв с командой чемпионат Швейцарии.

Для "Ниццы" это уже седьмой новичок за лето. Ранее команду Патрика Виейра пополнили Амин Гуири, Морган Шнейдерлен, Робсон Бамбу, Флавиус Данилюк, Ассан Камара и Рони Лопеш. Такие значительные траты стали возможными благодаря инвестициям нового собственника клуба Джима Рэтклиффа - самого богатого британца современности.

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В статье: Ницца трансферы Янг Бойз (Берн) Джордан Лотомба
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