Лига 1. Монпелье растоптал Ниццу, Страсбур залегает на дно

"Ницца" потерпела первое поражение в новом сезоне. "Монпелье" переиграл "Орлят" по всем статьям, создав с десяток голевых шансов. Гости же только раз за 90 минут пробили в створ.

Патрику Виейра здорово повезло в двух стартовых турах: его команда выглядела слабее "Ланса", но победила благодаря вдохновению Амина Гуири. Затем со "Страсбуром" на помощь пришли два рикошета. А вот сегодня везение отвернулось, и оказалось, что у "Ниццы" нет ничего - ни контроля мяча, ни решений на чужой половине, ни даже надежной обороны. Если бы не пять (!) шикарных сэйвов от Бенитеса, счет был бы неприличным.

У "Монпелье" понравился Лаборд, которому маска после перелома носа вообще не мешает забивать красивые голы. Также эффективен был Ристич в качестве левого латераля и Саванье в роли плеймейкера. Тежи контролировал темп матча и регулярно создавал острые ситуации. Кажется, на позиции десятки он даже полезнее, чем в опорной зоне.

Ну и отдельно отметим дубль центрального защитника Даниэля Конгре. 35-летний исполнитель выступает за "Монпелье" с 2012-го, но доселе по два раза в одной игре не забивал.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Ницца" - 3:1

Голы: Лаборд, 18, Конгре, 50, 64 - Данте, 69

"Монпелье": Омлин - Педру Мендеш, Илтон, Конгре - Суке (Долли, 85), Ферри (Шотар, 73), Ле Таллек, Ристич (Ойонго, 84) - Саванье (Самбия, 68) - Лаборд, Делор

"Ницца": Бенитес - Аталь (Сильвестр, 89), Пельмар, Данте, Камара - Тюрам-Ульен (Клод-Морис, 46), Шнейдерлен, Лис-Мелу - Рони Лопеш (Ндойе, 80), Дольберг, Маолида (Гуири, 63)

Предупреждения: Маолида, 40, Дольберг, 82

Не самого высокого качества матч состоялся на "Жоффруа Гишар". Обе команды стремились быстро доставлять мяч в финальную треть поля, и от этого количество потерь зашкаливало.

"Страсбур" выглядел предпочтительнее в стартовые 15-20 минут, но и только. С другой стороны, пробей Уорис не в перекладину, а в створ - и матч мог бы пойти по совсем другому сценарию. А так "Сент-Этьен" пришел в себя, разбегался и постепенно выровнял игру.

У зеленых большие проблемы с креативом в средней зоне. Из-за этого большую часть атак начинает номинальный правый фулбек Матье Дебюши - он банально опытнее и мастеровитее центрхавов. Но когда мяч таки доходит до форвардов, то Норден, Буанга и Амума неплохо нагнетали ситуацию за счет дриблинга и ударов.

Дело могло бы кончиться нулевой ничьей, но "Страсбур", как и в двух предыдущих турах, подвел центр защиты. Зачем отбивать мяч поднятой рукой в собственной штрафной - загадка. Буанга с точки был точен, и это в итоге решило исход встречи. Гол в концовке от Камара только подытожил беспомощность эльзасцев.

Тьерри Лоре полностью контролировал ситуацию в команде в двух предыдущих сезонах, но сейчас у него плохи дела. Три подряд поражения на старте при плохой игре - это путь к отставке. Ну а Клод Пюэль на коне - даже разогнав лидеров ради сокращения платежки, его команда побеждает. Редко такое увидишь.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Страсбур" - 2:0

Голы: Буанга, 57 (с пенальти), М. Камара, 82

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Масон - М. Камара, Нею (Юссуф, 72) - Буанга (Монне-Паке, 87), Норден (Аби, 52), Аушиш (Гурна-Дуат, 87) - Амума (Ривера, 72)

"Страсбур": Б. Камара - Лала, Симакан, Митрович, Джику, Каси - Уорис (Саади, 80), Сиссоко (Томассон, 81), Бельгар (Линар, 67), Зохи (Шахири, 61) - Ажорг

Предупреждения: Нею, 45+1 - Бельгар, 6, Сиссоко, 40, Джику, 56