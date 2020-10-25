Лига 1. Монпелье позорится дома, а Лилль пропускает на первое место ПСЖ

Хатем Бен-Арфа в очередной раз доказал, что для опытного симулянта ВАР - это просто смех. Звездный плеймейкер умело дорисовал фол со стороны Бриансона, судьи на это купились - и так "Бордо" вышел вперед.

Спустя две минуты Реми Уден хлестким ударом еще раз прошил Баптиста Рейне, который слишком проникся несправедливым решением судей, и на этом игра была закончена.

Справедливости ради, "Бордо" заслужил эту победу - он нанес 20 ударов по воротам, контролировал мяч свыше 60% времени, а его игроки сделали 22 обводки против 4 у гостей. Приход Бен-Арфа реально помог команде Жан-Луис Гассе в атаке.

Теперь у жирондинцев 12 очков - и это 8-е место. Отличный результат с их-то финансовыми проблемами. Касательно "Нима", то он 16-й с 8 очками.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Ним" - 2:0

Голы: Бриан, 80 (с пенальти), Уден, 82

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Пабло, Бенито - Башич, Отавио (Адли, 40) - Хван (Бриан, 65), Бен-Арфа (Траоре, 83), де Превиль (Уден, 41) - Маджа (Зеркан, 65)

"Ним": Рейне - Бюрнер, Бриансон, Мигель, Мелинг - Фомба (Бенрау, 83), До, Алинви (Пакес, 65) - Рипар (Коне, 88), Денки (Ариби, 65), Элиассон

Предупреждения: Отавио, 37, Маджа, 43, Бриан, 70 - Бриансон, 46, Мигель, 78, Рейне, 80

Переход на схему с пятью защитниками преобразил "Страсбур". Команда, проигрывавшая всем подряд на старте сезона, мгновенно ожила. "Брест" соврать не даст.

Вообще "Пираты" на своем поле умеют создать проблемы любому, но тут их съели. 17 выигранных единоборств против 5 - это разгром. Оставалось только не запороть свои шансы, которые при таком перевесе в борьбе обязательно должны возникать. Хабиб Дьялло так и поступил. Самый дорогой новичок в истории эльзасцев забивает уже во втором матче подряд после перехода - собственно, для этого его и брали. Также прервал голевую засуху Людовик Ажорг.

Лишь следующие туры покажут, что это было - разовая акция или новая тенденция. Пока же констатируем факт: "Страсбур" добыл вторую победу в сезоне и с 6 очками поднялся на 18-е место. "Брест", у которого 9 очков, идет 14-м.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Страсбур" - 0:3

Голы: Дьялло, 27, Лала, 40 (с пенальти), Ажорг, 67

"Брест": Ларсонье - Фусурье, Эрель, Дювернь, Перро - Батоккьо (Лан, 71), Белькебла - Февр, Шарбонье (Филиппото, 64), Ле Дуарон (Онора, 64) - Мунье (Кардона, 70)

"Страсбур": Камара - Лала, Симакан, Митрович, Джику, Качи (Кароль, 70) - Сиссоко (Томассон, 90+1), Аолу (Коне, 81), Бельгар (Зохи, 90+2) - Дьялло, Ажорг (Прчич, 81)

Предупреждения: Шарбонье, 42 - Ажорг, 21, Митрович, 41, Аолу, 80

Продолжается сыпаться "Сент-Этьен". Команда Клода Пюэля, составленная почти сплошь из зеленой молодежи, всухую проиграла четвертую игру подряд.

Опять "Стефануа" подвел голкипер - Жесси Мулен проспал ближний угол, позволив Фариду Булайя забить со штрафного.

Атака "Сент-Этьена" отыграла ничуть не лучше - у нее ни единого удара в створ за всю игру. Поражение при таком раскладе более, чем справедливо. Автогол Альфа Сиссоко в концовке подчеркнул слабость гостей, но не до конца. По правде, наиграли они на 0:4 или вроде того.

После этого тура "Метц" с 11 очками идет на 9-м месте. "Сент-Этьен", у которого все те же 10 очков, что были после 4 туров, сполз на 13-ю позицию.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Сент-Этьен" - 2:0

Голы: Булайя, 5, Сиссоко, 78 (автогол)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Юдоль - Ангбан (Чимбембе, 90), Пажо, Маига (Фофана, 90+3) - Гуйе (Вагнер, 56), Нгетт, Булайя

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко, Соу, Рецос (Чибуабуа, 48), Муэффек - Камара, Нею (Ривера, 82) - Монне-Паке (Хазри, 46), Аушиш (Гурна-Дуат, 63), Буанга (Тормен, 82) - Амума

Предупреждения: Ангбан, 32, Маига, 73, Пажо, 82 - Рецос, 23, Буанга, 31, Нею, 72

Матч имени Илтона. Долго отказывался стареть бразильский стоппер, но в 43 года наконец начал сдавать. 2 удаления в 8 турах - это чересчур много.

Сегодня он по полной подставил "Монпелье", руками схватив вывалившегося на ворота соперника на 5-й минуте. Судья ветерана немедленно удалил, а "Паладинам" сломал игру. "Реймс" хоть и плетется в конце таблицы, но здесь свой шанс использовал четко и даже эффектно. Гол Мбуку в падении через себя - украшение тура.

После него, кстати, не выдержали нервы у новоявленного россиянина Ле Таллека, он лежа боднул соперника, и тоже пошел отдыхать.

Так "Монпелье" в еврокубки не попадет, это точно. Надо налаживать дисциплину. Пока у команды 11 очков - и это 11-е место в таблице. "Реймс" с 5 баллами второй с конца. Для него сегодняшняя победа - первая в новом сезоне.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Реймс" - 0:4

Голы: Дья, 9 (с пенальти), 13, 56 (с пенальти), Мбуку, 31

"Монпелье": Омлин (Берто, 46) - Конгре, Илтон, Козза - Суке, Шотар (Ферри, 46), Ле Таллек, Ойонго - Молле (Долли, 60) - Лаборд (Джун, 80), Делор (Мавидиди, 61)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, де Смет (Дюкуре, 78) - Мунетси (Марешич, 83), Бериша (Сакава, 83), Кафаро (Думбия, 78) - Мбуку, Сирхуйс, Дья (Экитике, 59)

Предупреждение: Ойонго, 55

Удаления: Илтон, 7, Ле Таллек, 42

На неделе "Орлята" в ЛЕ были опозорены "Байером" (2:6), тогда как "Лилль" красиво разнес "Спарту" (4:1). Но их очное противостояние вышло максимально ровным.

Патрик Виейра выбрал удобную для обороны схему 4-4-2, и "Ницце" удалось держать "Догов" на безопасном расстоянии от ворот. Правда, в атаке хозяева мало что предлагали - кроме удара Клод-Мориса после углового и вспомнить нечего.

Голы пошли только во втором тайме. Каспер Дольберг легко прошел Ботмана и элегантно перебросил вратаря; "Лилль" ответил на это не менее качественным мячом 35-летнего Бурака Йылмаза. Определенно, центрфорварды сегодня были лучшими в составах своих команд.

В концовке "Доги" вспылили и заработали кучу карточек. Их можно понять - они сегодня потеряли лидерство. Теперь у "Лилля" и "ПСЖ" по 18 баллов, но у Парижа лучше дополнительные показатели. "Ницца" расположилась 5-й с 14 очками.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Лилль" - 1:1

Голы: Дольберг, 49 - Йылмаз, 58

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Аталь, 74), Робсон-Бамбу, Данте, Нсоки, Камара - Лис-Мелу (Тюрам. 74), Шнейдерлен, Клод-Морис (Ренн-Аделаид, 81) - Рони Лопеш (Гуири, 67), Дольберг (Будауи, 81)

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Ботман, Брадарич - Араужо (Лихаджи, 88), Андре (Сумаре, 88), Ренату Санчеш (Шека, 79), Бамба - Иконе (Языджи, 62), Йылмаз (Дэвид, 79)

Предупреждения: Лис-Мелу, 10 - Ботман, 43, Араужо, 64, Челик, 75, Йылмаз, 78, Жозе Фонте, 84, Меньян, 89