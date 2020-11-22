Лилль - Лорьян 4:0. Юсуф Языджи возрождает интригу в Лиге 1

Борьбы на "Пьер Моруа" сегодня не вышло. Более классный "Лилль" доминировал с первой и до последней минуты, пока "Лорьян" откровенно страдал.

В принципе, это было ожидаемо. "Хеки" выиграли лишь один из девяти последних матчей, и их кризис набирает обороты. Сегодня у команды Кристофа Пелисье не работало вообще ничего, хотя один шанс забить все-таки был - Висса перед перерывом не переиграл в ближнем бою Меньяна. Случайность, не более.

В остальном на поле был только "Лилль", в составе которого солировал Юсуф Языджи. Автор хет-трика на "Сан-Сиро" растет от матча к матчу. Сегодня он проявил себя в роли бомбардира, дважды забив с пределов штрафной, но кроме того отлично выводил на ворота партнеров. Семь ключевых передач (в том числе одна голевая) - это чистой воды фантастика.

"Доги" видели, что у турка идет игра, и загружали его по полной, стараясь по возможности помогать. Из свиты Языджи выделялись фланги Бамба и Араужо. Наконец забил и Джонатан Дэвид, пусть и в самой концовке, предварительно упустив 3-4 верных шанса. Хоть какой-то прогресс от канадца.

Ну а самый важный итог сегодняшней встречи - "Лилль" почти догнал в таблице "ПСЖ". У "Догов" теперь 22 очка, у Парижа - 24. Неожиданные цифры для Франции, где чемпион обычно к началу зимы отрывается баллов на 10-12. Коронавирус и скомканный календарь добавили Лиге 1 интриги.

Касательно "Лорьяна", то он с 8 очками остался в зоне переходных матчей. Откровенно говоря, то, что сегодня показали "Хеки" - это уровень Лиги 2 и есть .

11-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Лорьян" - 4:0

Голы: Языджи, 29, 61, Араужо, 57, Дэвид, 90

"Лилль": Меньян - Пье (Тиаго Джало, 70), Сумаоро, Ботман, Брадарич - Араужо (Лихаджи, 80), Андре, Шека (Сумаре, 70), Бамба (Веа, 86) - Языджи (Иконе, 81), Дэвид

"Лорьян": Нарди - Мендес (Эро, 83), Лапорт, Гравильон, Морель - Лорьент (Ле Фее, 69), Абергель, Чалоба (Лемуан, 69), Висса - Марво (Грбич, 59) - Моффи (Амель, 58)

Предупреждения: Шека, 37 - Висса, 32, Мендес, 45+3, Лемуан, 79