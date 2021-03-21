Вселился Жуниньо: сумасшедший гол со штрафного от игрока Лорьяна

Хавбек "Лорьяна" Арман Лорьент исполнил невероятной красоты штрафной удар в матче 30-го тура против "Нанта". В былые времена такими ударами запомнился Жуниньо Пернамбукано - из-за необычной траектории вратари просто не знали, как реагировать. Так и здесь.

Важно и то, что гол Лорьента был забит на 87-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нанта", и благодаря ему "Лорьян" одержал важную для себя ничью.