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Вселился Жуниньо: сумасшедший гол со штрафного от игрока Лорьяна

Франция
(1 голосов)

Арман Лорьент удивил Францию

Вселился Жуниньо: сумасшедший гол со штрафного от игрока Лорьяна

Скрин: ouest-france.fr

Новина українською

Хавбек "Лорьяна" Арман Лорьент исполнил невероятной красоты штрафной удар в матче 30-го тура против "Нанта". В былые времена такими ударами запомнился Жуниньо Пернамбукано - из-за необычной траектории вратари просто не знали, как реагировать. Так и здесь.

Важно и то, что гол Лорьента был забит на 87-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нанта", и благодаря ему "Лорьян" одержал важную для себя ничью.

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В статье: Лорьян Нант Арман Лорьент
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Комментарии (1)
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dazo47
21.03.2021 в 19:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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