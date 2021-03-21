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Вселился Жуниньо: сумасшедший гол со штрафного от игрока Лорьяна
Арман Лорьент удивил Францию
Скрин: ouest-france.fr
Хавбек "Лорьяна" Арман Лорьент исполнил невероятной красоты штрафной удар в матче 30-го тура против "Нанта". В былые времена такими ударами запомнился Жуниньо Пернамбукано - из-за необычной траектории вратари просто не знали, как реагировать. Так и здесь.
Важно и то, что гол Лорьента был забит на 87-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нанта", и благодаря ему "Лорьян" одержал важную для себя ничью.
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dazo47
21.03.2021 в 19:32
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