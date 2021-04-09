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Лига 1. Мец – Лилль 0:2. "Доги" укрепляются на пьедестале

Франция
(1 голосов)

Непростая победа лидера

Лига 1. Мец – Лилль 0:2. "Доги" укрепляются на пьедестале

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Новина українською
Лига 1, 32-й тур
Мец, "Сен-Симфорьен"
"Мец" – "Лилль" 0:2
Голы: Йылмаз (60), Челик (89)

"Мец": Укиджа – Бой, Куяте, Бронн – Юдоль (Дилейн, 64), Маига, Сарр, Сантонз – Булая, Лейя-Исека, Гуйе (Яде, 64)

"Лилль": Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Брадарич, 88), Сумаре, Андре (Шека, 84), Санчеш – Йылмаз, Иконе (Веа, 75)

Предупреждения: Куяте (65), Сарр (76) – Фонте (16), Йылмаз (45+3)

Нереализованный пенальти: Лейя-Исека (17)

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В статье: Лилль Мец
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