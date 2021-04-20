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Марсель готов отдать Ливерпулю защитника

Франция
(1 голосов)

Конечно, не даром

Марсель готов отдать Ливерпулю защитника

Фото: United in focus

Новина українською

Французский "Олимпик" Марсель открыт для предложений по защитнике Дуе Чалета-Царе, если "Ливерпуль" возобновит интерес к этому игроку

Как утверждает RMC Sport, хорватский центральный защитник почти переехал на Энфилд в январе. Нужно было только чтобы клуб французской Лиги 1 разорвал соглашение - однако марсельцы были готовы продать Дуе только летом.

Чалета-Цар отчаянно хочет переехать в "Ливерпуль", и Марсель решил не стоять на его преграде, если переезд снова станет возможным.

24-летний центрбэк в "олимпике" выступал в Австрии, а во Францию ​​перебрался 2018 года. В этом сезоне провел 35 поединков, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Ливерпуль Марсель Олимпик (Марсель) Дуе Чалета-Цар
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