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Марсель готов отдать Ливерпулю защитника
Конечно, не даром
Фото: United in focus
Французский "Олимпик" Марсель открыт для предложений по защитнике Дуе Чалета-Царе, если "Ливерпуль" возобновит интерес к этому игроку
Как утверждает RMC Sport, хорватский центральный защитник почти переехал на Энфилд в январе. Нужно было только чтобы клуб французской Лиги 1 разорвал соглашение - однако марсельцы были готовы продать Дуе только летом.
Чалета-Цар отчаянно хочет переехать в "Ливерпуль", и Марсель решил не стоять на его преграде, если переезд снова станет возможным.
24-летний центрбэк в "олимпике" выступал в Австрии, а во Францию перебрался 2018 года. В этом сезоне провел 35 поединков, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу.
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