Лига 1, 35-й тур

Монпелье, "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" 1:2 "Сент-Этьен"

Голы: Делор (6) – Амума (16), Дебюши (50)

"Монпелье": Омлин – Козза, Конгре, Видаль (Беншама, 75), Ристич – Ле Таллек, Шотар (Долли, 64) – Ваи (Мавидиди, 64), Молле, Лаборд (Шкулетич, 86) – Делор

"Сент-Этьен": Грин – Силва, Сиссе, Мукуди, Дебюши – Буанга (Аби, 89), Гурна-Дуат, Камара, Норден (Монне-Паке, 72) – Амума (Аушиш, 75), Хазри (Юссуф, 89)

Предупреждение: Беншама (80), Долли (90+1) – Силва (47)

"Сент-Этьен" сделал последний шаг на пути сохранения прописки в Лиге 1, обыграв "Монпелье" на выезде. Команда Клода Пюэля одержала третью победу в пяти последних матчах, и теперь имеет 42 набранных очка, – более чем достаточно для того, чтобы больше не думать о борьбе за выживание.

"Монпелье" является самой веселой командой чемпионата – именно в их матчах было забито больше всего голов в сезоне. "Паладины" сполна оправдали этот статус, открыв счёт в дебюте поединка. Отличился не кто иной, как Анди Делор, замкнув классный навес Молле со штрафного. 13-й гол форварда в сезоне и шестое результативное действие в 5 последних матчах.

"Сент-Этьен" тут же попёр вперед отыгрываться и быстро достиг своей цели. 17-летний Гурна-Дуат шикарно разрезал оборону "Монпелье", отдав пас на Буанга. Вингер прострелил на Амума, которому оставалось попасть в пустые ворота. 1:1. Соперники мирно докатали до перерыва, после которого, кажется, на поле были лишь подопечные Клода Пюэля.

Капитан "Сент-Этьена" Матье Дебюши неожиданно подключился в штрафную на старте второй половины, и получив пас от Камара с фланга, уверенно переправил его в ворота в духе лучший голеадоров. До конца встречи у гостей было гораздо больше шансов увеличить разницу в счёте, нежели у хозяев на камбек. Один лишь Буанга мог забивать трижды, Хазри умудрился не переиграть Омлина, выбежав сам на сам. В итоге хватило и нажитого в первые 50 минут.

"Сент-Этьен" может начать думать о следующем сезоне. "Монпелье" же стоит сохранить игровой тонус перед полуфиналом Кубка против ПСЖ, но вот в Лиге 1 они свои задачи уже решили.