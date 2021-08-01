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Суперкубок Франции. Лилль – ПСЖ 1:0. Париж всё ещё в отпуске
Впервые за 9 лет у титула новый обладатель
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
"Лилль": Жардим – Рейнилду, Ботман, Фонте, Джало – Бамба (Брадарич, 85), Шека (Языджи, 79), Андре, Араужо (Иконе, 85) – Йылмаз, Дэвид (Веа, 76)
ПСЖ: Навас – Диалло, Кимбембе, Керер, Хакими, Дина–Эбимбе (Вейналдум, 71), Данилу, Эррера – Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди, Дракслер
Предупреждение: Араужо (78), Жардим (90+2) – Керер (30), Диалло (52), Дракслер (84), Данилу (90+3)
Новый сезон, но прежний футбол. “Лилль” в прошлом сезоне дважды отобрал очки у ПСЖ, а их выездная победа на “Парк Де Пренс” в апреле сыграла ключевую роль в чемпионском забеге “догов”. Сегодняшнее противостояние команд было так похоже на их прошлогодние баталии, словно Париж не пополнился новой толпой звёзд, а “Лилль” не лишился тренера Кристофа Галтье, а Меньян и Сумаре не уехали покорять новые вершины.
“Доги” в своей классической манере полностью нейтрализовали соперника, а ПСЖ вновь не знал, что делать с одной из лучших позиционных оборон Европы, зато сполна получал в быстрых выпадах. Как итог – первый трофей Суперкубка Франции в клубной истории и продолжение сказки для Фонте и компании. Париж же впервые за 9 лет недосчитается этого титула, и третью игру кряду не может пробить оборону “Лилля”.
К старту сезона оказались не готовы не только Серхио Рамос и Джиджи Доннарумма, но и Неймар, Мбаппе, Верратти и Ди Мария, отдыхающих после изнурительного лета. Из всех звёздных новичков Парижа с первых минут в Тель-Авиве вышел лишь Ашраф Хакими, а Вейналдума Почеттино выпустил лишь к 70-й минуте. С таким кадровым потенциалом у “Пари Сен-Жермен” было не так много шансов, учитывая, что за лето “Лилль” не разучился играть в столь некомфортном для данного соперника стиле.
В первые 15 минут встречи Хакими принялся демонстрировать как свои плюсы, так и минусы. Освистываемый местными трибунами за поддержку палестинцев марокканец был фактически единственной активной фигурой своей команды в атаке, но и ошибался у своих ворот, в частности привезя опасный штрафной поблизости ворот, с которым не без труда справился Кейлор Навас. После обоюдной активности в дебюте игра приняла рисунок, сохранившийся до конца встречи – ПСЖ много, но безыдейно владеет мячом, а Икарди остаётся полностью отрезанным от остальной команды. “Лилль” же наказывает за грубые ошибки и регулярно выбегает в опасные быстрые выпады.
Команды уже было шли на перерыв, как “Лилль” поймал оппонентов на жуткой расконцентрации. Простой розыгрыш аута от “догов” стал неожиданностью для обороны ПСЖ, которая проглядела Шеку у подступов к штрафной. Португалец звучно выстрелил издали, пока Данилу и Дина-Эбимбе решали, кто должен на него выдвигаться, и забил первый и единственный мяч во встрече.
“Пари Сен-Жермен” всю вторую половину отчаянно пытался отыграться, но не нашёл ни одного вразумительного инструмента для вскрытия законсервированной обороны “Лилля”. Как итог – пару щекотливых ударов Дракслера со средней дистанции мимо ворот и удар Данилу головой в метрах 6 от ворот, прилетевший прямо в руки Лео Жардиму. Нервный резервист Жардим даже хотел было помочь ПСЖ отыграться, криво выбивая мяч от своих ворот последние минут 20 встречи, но и из этого Парижу не удалось выжать никакой опасности.
Ждём возвращения всех звёзд ПСЖ обратно в клуб, желательно в хорошей форме. Иначе с такой игрой можно ещё год просидеть без титула Лиги 1. Хотя выводы по этому единственному матчу не станем.
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