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Лига 1. Монако – Нант 1:1. Неудачный старт красно-белых

Франция
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(1 голосов)

Команда Ковача не смогла переиграть прошлогоднего аутсайдера

Лига 1. Монако – Нант 1:1. Неудачный старт красно-белых

Фото: France Football, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 1-й тур

6 августа, "Стад Луи II"

"Монако" – "Нант" 1:1

Голы: Желсон Мартинш (14) – Кастеллетто (42)

"Монако": Нюбель – Кайо Энрике (Якобс, 72), Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Диоп, Тчуамени, Лукас (Сидибе, 82), Желсон Мартинш (Фофана, 72)– Боаду (Головин, 59), Фолланд (Бен Йеддер, 59)

"Нант": Лафон – Фабио (Траоре, 84), Паллуа, Кастеллето, Аппиа – Мутуссами – Саймон (Мерлен, 83), Перейра (Коршья, 63), Жиротто, Блас (Эмон, 79) – Коло-Муани (Коко, 79)

Новый сезон французской Лиги 1 стартовал с поединка “Монако” и “Нанта”. “Монегаски” в прошлой кампании завоевал бронзовую медаль и квалифицировался в ЛЧ, а “канарейки” в свою очередь лишь чудом спались, борясь за право остаться в элите в стыковых играх.

Для “Монако” сезон 2021/22 начался тремя днями ранее, когда княжеский клуб в отборе к Лиге Чемпионов победил “Спарту” (0:2). В Праге Нико Ковач перестраховался и задействовал всех сильнейших – больно важно для них попадание в групповой этап. На поле выходили Бен Йеддер, Головин и Фофана, которые сегодня оказались на лавке. Зато свои шансы получили летние новички Мирон Боаду и Жан Лукас, за которых летом было выплачено 28 млн евро.

Новички порой откровенно выпадали из игры, хотя тот же Боаду мог открывать счёт забитым мячам в “Монако” на 7-й минуте, но не попал ворота с угла вратарской. Но уже вскоре “монегаски” всё равно забили – Кайо Энрике исполнил ранний навес из глубины, и вся оборона гостей проспала подключение Желсона Мартинша с правого края. Второй мяч португальца в двух матчах сезона. После этого коллектив Ковача сбавил атакующие обороты и здорово поплатился за это. Кастеллетто сравнял счёт после углового, ошарашив “Монако”, который при хорватском тренере входит в топ по игре на стандартах.

Всю вторую половину “Монако” спотыкался о плотную оборону соперника и лишь к 88-й минуте создал реально опасный момент, но удары с корнера от Тчуамени и Дисаси приняли на себя защитники. Как итог – 1:1.

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В статье: Монако Нант (Нант)
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 01:10
Такий Монако Шахтар пройде як пити дати...
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