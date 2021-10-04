Жена Паредеса ретвитнула сообщение болельщика, назвавшего Почеттино убийцей

Камилла Галанте, жена полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, поддержала критику со стороны фаната в адрес главного тренера Маурисио Почеттино. Футболист два матча подряд пров ёл в запасе.

Девушка ретвитнула сообщение, в котором болельщик назвал Почеттино "убийцей" за то, что тот оставил Паредеса на скамейке в матче "ПСЖ" с "Ренном" (0:2) в Лиге 1. В качестве аргумента фанат привел статистику полузащитника в квалификационных матчах ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины – 61,3 паса за игру с точностью 91%.

Паредес провел в запасе матч с "Ренном" и против "Манчестер Сити" (2:0) в Лиге чемпионов он также не вышел.

В этом сезоне у Леандро всего три матча в футболке "ПСЖ" и 0 результативных действий. Для сравнения, в прошлой кампании он провёл 36 встреч.