  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жена Паредеса ретвитнула сообщение болельщика, назвавшего Почеттино убийцей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Паредеса ретвитнула сообщение болельщика, назвавшего Почеттино убийцей

Франция
(1 голосов)

Она хотя бы не его агент

Жена Паредеса ретвитнула сообщение болельщика, назвавшего Почеттино убийцей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Камилла Галанте, жена полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, поддержала критику со стороны фаната в адрес главного тренера Маурисио Почеттино. Футболист два матча подряд пров ёл в запасе.

Девушка ретвитнула сообщение, в котором болельщик назвал Почеттино "убийцей" за то, что тот оставил Паредеса на скамейке в матче "ПСЖ" с "Ренном" (0:2) в Лиге 1. В качестве аргумента фанат привел статистику полузащитника в квалификационных матчах ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины – 61,3 паса за игру с точностью 91%.

Паредес провел в запасе матч с "Ренном" и против "Манчестер Сити" (2:0) в Лиге чемпионов он также не вышел.

В этом сезоне у Леандро всего три матча в футболке "ПСЖ" и 0 результативных действий. Для сравнения, в прошлой кампании он провёл 36 встреч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Леандро Паредес ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
leparisien.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...