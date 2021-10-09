Спортдир ПСЖ: Мы не тратим больше денег, чем другие клубы

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал финансовое состояние парижского клуба:

– Мне нравится работать в "ПСЖ". Многие говорят о суммах, потраченных "ПСЖ", но я хочу уточнить, что мы не тратим больше денег, чем другие клубы – к тому же у них большие долги.

– Что скажете об атаках главы Ла Лиги Хавьера Тебаса?

– Мы отчитываемся перед УЕФА и Лигой 1, а не Ла Лигой, – сказал Леонардо.