Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир ПСЖ: Мы не тратим больше денег, чем другие клубы
Функционер поделился данными
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал финансовое состояние парижского клуба:
– Мне нравится работать в "ПСЖ". Многие говорят о суммах, потраченных "ПСЖ", но я хочу уточнить, что мы не тратим больше денег, чем другие клубы – к тому же у них большие долги.
– Что скажете об атаках главы Ла Лиги Хавьера Тебаса?
– Мы отчитываемся перед УЕФА и Лигой 1, а не Ла Лигой, – сказал Леонардо.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FabrizioRomano
Популярное сейчас
- Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО
- (Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Луческу: Не знаю, на что рассчитывал Месси, в 34 года переходя в ПСЖ
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KovaLL (Киев)
09.10.2021 в 20:26
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...