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Спортдир ПСЖ: Мы не тратим больше денег, чем другие клубы

Франция
(1 голосов)

Функционер поделился данными

Спортдир ПСЖ: Мы не тратим больше денег, чем другие клубы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал финансовое состояние парижского клуба:

– Мне нравится работать в "ПСЖ". Многие говорят о суммах, потраченных "ПСЖ", но я хочу уточнить, что мы не тратим больше денег, чем другие клубы – к тому же у них большие долги.

– Что скажете об атаках главы Ла Лиги Хавьера Тебаса?

– Мы отчитываемся перед УЕФА и Лигой 1, а не Ла Лигой, – сказал Леонардо.

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В статье: Леонардо Хавьер Тебас ПСЖ
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
09.10.2021 в 20:26
Шукати треба не у витратах, а у заробітках.
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