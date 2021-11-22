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Матч Лион – Марсель был остановлен. В голову Пайета прилетела бутылка

Франция
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Очередной позорный случай на французских полях

Матч Лион – Марсель был остановлен. В голову Пайета прилетела бутылка

Фото: RMC Sport

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Центральный поединок 14-го тура Лиги 1 между "Лионом" и "Марселем" был отложен из-за скандального поведения болельщиков. Уже на четвертой минуте игра была остановлена после того, как в голову хавбека "Марселя" Димитри Пайета прилетела бутылка с трибун "Парк Олимпик Лионне".

Главный арбитр встречи Рудди Буке принял решение приостановить поединок. Спустя полтора часа игра была окончательно отложена на неопределенный срок.

Это уже третий матч за сезон, в котором в игрока "провансальцев" был брошен посторонний предмет. В августе из-за аналогичных проблем был остановлен матч против "Ниццы", который в итоге был переигран в октябре на нейтральном поле.

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В статье: Лион Марсель Димитри Пайет
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