Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины. Он не будет вызван в национальную команду на матчи с Чили и Колумбией в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает TyC Sports.

Футболист недавно перенес коронавирус и пока не набрал оптимальные кондиции. По договоренности с тренерским штабом, он получит отдых.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира.