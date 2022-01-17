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Месси пропустит ближайшие матчи сборной
Игрок перенес коронавирус
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины. Он не будет вызван в национальную команду на матчи с Чили и Колумбией в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает TyC Sports.
Футболист недавно перенес коронавирус и пока не набрал оптимальные кондиции. По договоренности с тренерским штабом, он получит отдых.
Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира.
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