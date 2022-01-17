  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси пропустит ближайшие матчи сборной
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси пропустит ближайшие матчи сборной

Франция
(2 голосов)

Игрок перенес коронавирус

Месси пропустит ближайшие матчи сборной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины. Он не будет вызван в национальную команду на матчи с Чили и Колумбией в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает TyC Sports.

Футболист недавно перенес коронавирус и пока не набрал оптимальные кондиции. По договоренности с тренерским штабом, он получит отдых.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...