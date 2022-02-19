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Лилль – Метц 0:0. Доги не сумели пробить аутсайдера

Франция
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Нули на "Пьер-Моруа"

Лилль – Метц 0:0. Доги не сумели пробить аутсайдера

Фото: LOSC

Новина українською

Лига 1, 25-й тур

18 февраля, "Пьер-Моруа"

Лилль – Метц 0:0

Лилль: Лео Жардим - Джало, Фонте, Ботман, Гудмундссон – Бамба (Бен-Арфа, 67), Гомес (Веа, 27), Андре (Саншеш, 82), Шека – Йылмаз (Жегрова, 81), Дэвид

Метц: Кейяр – Делен, Амаду, Бронн, Куяте, Канде – Маига, Булая (Сарр, 90), Пажо, Траоре – Мафута (Нгетте, 78).

Предупреждения: Маига (21), Куяте (67), Кейяр (79) – Жегрова (83), Фонте (87), Джало (90)

Удаление: Жегрова (90)

"Лилль" в родных стенах не сумел переиграть "Метц". Аутсайдер Лиги 1 хоть и проводит не лучший сезон, но в гостях держится без поражений уже 4 игры кряду. Как и в их прошлой игре против "Труа", "Метцу" вновь удалось свести всё к нулям и забрать важный пункт в борьбе за выживание.

"Доги" так и не сумели найти эффективного инструмента для взлома насыщенной обороны гостей. Единственное, что получалось – стандарты. С угловых хозяева нанесли 5 из 9 ударов за игру, в том числе и выстрел Жозе Фонте, ставший самым опасным моментом за все 90 минут. Но с игры у "Лилля" ничего не шло, и как итог – кипер гостей Кейяр вступил в действие лишь однажды, отразив удар Дэвида в середине второго тайма.

0:0. "Доги" упустили отличную возможность подняться на пятую строчку, оставшись на 9-й позиции. "Метц" сравнялся по очкам с "Труа", "Лорьяном" и "Сент-Этьеном", но по разнице голов пока остаётся в зоне вылета. У всех по 21-му пункту.

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В статье: "Метц" Лилль
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