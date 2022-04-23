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Лига 1. Шестая победа Монако кряду и погром Монпелье в исполнении Лиона
"Монегаски" тем временем залетели в топ-3
Фото: AS Monaco
Лига 1, 34-й тур
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Монпелье 5:2
Голы: Дембеле 26, Энрике 43, Ауар 63, 90+2, Экамби 68 – Ваи 45+1, Саванье 45+4 (пен)
Лион: Поллерсбек – Энрике, Люкеба, Дамьен (Боатенг, 36), Гюсто – Ауар, Рибейро, Пакета (Рен-Аделаид, 85) – Токо Экамби, Дембеле, Тете (Баркола, 64)
Монпелье: Омлин – Ойонго (Эстев, 75), Сако, Козза, Суке (Джоаккини, 85) – Шотар (Лерой, 75), Ферр – Кабелла (Молле, 75), Саванье, Жермен (Мавидиди, 66) – Ваи
Предупреждения: Боатенг 75, Гюсто 89 – Ойонго 28, Козза 42
Под конец сезона "Лион" стал показывать качественный атакующий футбол, обещанный Петером Босом. За две последние домашние встречи "ткачи" забил 11 голов, включая 6 "Бордо" и 5 "Монпелье" сегодня.
Пакета и Ауар вновь играли двух свободных восьмёрок в духе Де Брюйне. У первого ассист, у второго дубль. Правда, без побочек не обошлось. "Лион" даже в одном из лучших матчей сезона позволил себе выпасть из игры под конец тайма, позволив "Монпелье" дважды забить в компенсированное время.
Сент-Этьен, Жоффруа Гишар
Сент-Этьен – Монако 1:4
Голы: Хазри 42 (пен) – Бен Йеддер 23, Фолланд 25, Колодзейчак 61 (аг), Боаду 77
Сент-Этьен: Бернардони – Колодзейчак (Трауко, 66), Мангаля, Над – Силва (Норден, 42), Гурна-Дуат (Юссуф, 66), Камара, Масон (Аушиш, 65) – Будебуз – Буанга, Хазри (Амума, 65)
Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Вандерсон – Чуамени, Фофана – Головин (Якобс, 59), Фолланд, Желсон (Сидибе, 46), Бен Йеддер (Боаду, 59)
Предупреждения: Хазри 43, Мангаля 72 – Желсон 21, Чуамени 40, Сидибе 65
А вот у "Монако" всё в полном порядке. В последние недели команда Филиппа Клемана набрала сумасшедший ход, выиграв уже шестую игру кряду. Такой рывок позволил "монегаскам" влететь в лигочемпионовскую зону, как минимум до завтрашних матчей "Ренна" и "Страсбура".
"Сент-Этьен" на собственно шкуре прочувствовал всю мощь контратак и классных фланговых комбинаций "Монако", а также звёздного дуэта Бен Йеддера и Фолланда, забившего по голу в дебюте сегодняшней встречи.
Впереди у "монегасков" трудные выезды к "Лиллю" и "Лансу", но всё в их руках. У "зелёных" всё ещё хуже – "Ренн", "Ницца" и "Нант", а очки нужны позарез – на данный момент они 18-е.
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