Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Месси находится на одном уровне с Марадоной
Но в ПСЖ ему нужно время
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о своем подопечном Лионеле Месси:
“Обсуждая Месси, мы говорим о необычном игроке. Месси находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из “Барселоны” в ПСЖ был большим изменением, после которого нужен был процесс адаптации. Определенные обстоятельства не позволяли ему чувствовать себя так же комфортно, как в “Барселоне”, где он провел много лет.
Оценивать Месси так неправильно. Я не сомневаюсь в его качествах. Следующий сезон будет совсем другим”, - сказал Почеттино.
Напомним, что этот сезон стал для Месси первым в составе ПСЖ. В активе аргентинца 9 голов и 13 ассистов в 31 матче во всех турнирах. Лео подписал контракт с парижанами до лета 2023 года.
Популярное сейчас
- Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ
- Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной
- В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников
- Почеттино: На сегодня я точно остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Мбаппе тоже
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО