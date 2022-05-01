Почеттино: Месси находится на одном уровне с Марадоной

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о своем подопечном Лионеле Месси:

“Обсуждая Месси, мы говорим о необычном игроке. Месси находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из “Барселоны” в ПСЖ был большим изменением, после которого нужен был процесс адаптации. Определенные обстоятельства не позволяли ему чувствовать себя так же комфортно, как в “Барселоне”, где он провел много лет.

Оценивать Месси так неправильно. Я не сомневаюсь в его качествах. Следующий сезон будет совсем другим”, - сказал Почеттино.