  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Не Зиданом единым. ПСЖ провел встречу с тренером Порту Консейсау
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Зиданом единым. ПСЖ провел встречу с тренером Порту Консейсау

Франция
(1 голосов)

Парижане продолжают поиски наставника

Не Зиданом единым. ПСЖ провел встречу с тренером Порту Консейсау

Фото: Sportbox

Новина українською

"ПСЖ" проявляет интерес к главному тренеру "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже провел встречу с 47-летним португальцем.

Тем не мене, отмечается, что Консейсау не является приоритетом для "ПСЖ".

"ПСЖ" также интересуется бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, а также Антонио Конте из "Тоттенхэма", Тиаго Моттой из "Специи" и экс-тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

При этом Зидан остается наиболее желаемым кандидатом для парижан, однако тренер пока сомневается, что должен работать в клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Порту Сержиу Консейсау Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде