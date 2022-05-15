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Не Зиданом единым. ПСЖ провел встречу с тренером Порту Консейсау
Парижане продолжают поиски наставника
Фото: Sportbox
"ПСЖ" проявляет интерес к главному тренеру "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже провел встречу с 47-летним португальцем.
Тем не мене, отмечается, что Консейсау не является приоритетом для "ПСЖ".
"ПСЖ" также интересуется бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, а также Антонио Конте из "Тоттенхэма", Тиаго Моттой из "Специи" и экс-тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
При этом Зидан остается наиболее желаемым кандидатом для парижан, однако тренер пока сомневается, что должен работать в клубе.
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