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Шестикратный чемпион Франции опустится в любители. Апелляция не дала результата
"Бордо" на 99% банкрот
Фото: twitter.com/girondins/ автор неизвестен
Апелляционный комитет Федерации футбола Франции сегодня подтвердил понижение "Бордо" в классе до третьего дивизиона.
Вообще жирондинцы после вылета из элиты должны были выступать в Лиге 2, однако они не предоставили достаточных финансовых гарантий для этого уровня. Апелляция ничего не изменила.
Ранее владелец "Бордо" Жерар Лопес говорил, что в случае недопуска к Лиге 2 будет вынужден объявить клуб банкротом, а это означает уже не третий, а седьмой дивизион.
Теоретически спасти жирондинцев от печальной участи могут только две вещи - либо клуб найдет нового спонсора (пока на горизонте никого нет), либо же апелляция во Французский олимпийский комитет даст результат, но это крайне маловероятно.
"Бордо" - один из исторических грандов Лиги 1. За свою историю клуб шесть раз становился чемпионом Франции.
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