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Шестикратный чемпион Франции опустится в любители. Апелляция не дала результата

Франция
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"Бордо" на 99% банкрот

Шестикратный чемпион Франции опустится в любители. Апелляция не дала результата

Фото: twitter.com/girondins/ автор неизвестен

Новина українською

Апелляционный комитет Федерации футбола Франции сегодня подтвердил понижение "Бордо" в классе до третьего дивизиона.

Вообще жирондинцы после вылета из элиты должны были выступать в Лиге 2, однако они не предоставили достаточных финансовых гарантий для этого уровня. Апелляция ничего не изменила.

Ранее владелец "Бордо" Жерар Лопес говорил, что в случае недопуска к Лиге 2 будет вынужден объявить клуб банкротом, а это означает уже не третий, а седьмой дивизион.

Теоретически спасти жирондинцев от печальной участи могут только две вещи - либо клуб найдет нового спонсора (пока на горизонте никого нет), либо же апелляция во Французский олимпийский комитет даст результат, но это крайне маловероятно.

"Бордо" - один из исторических грандов Лиги 1. За свою историю клуб шесть раз становился чемпионом Франции.

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В статье: Бордо Жерар Лопес
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Источник:
L'Equipe

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