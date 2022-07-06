  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монтанье будет тренировать Тулузу еще два года
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монтанье будет тренировать Тулузу еще два года

Франция
(1 голосов)

От добра добра не ищут

Монтанье будет тренировать Тулузу еще два года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jeroen Meuwsen/BSR Agency

Новина українською

Вернувшаяся в Лигу 1 "Тулуза" объявила о продлении контракта с главным тренером Филиппом Монтанье до 2024 года.

57-летний специалист возглавил "Фиалок" год назад и с первой попытки вернул клуб в элиту, попутно став лучшим тренером сезона в Лиге 2.

"Тулуза" под руководством наставника играет в очень атакующей манере и в прошлом сезоне забила 82 гола в 38 турах.

Тренерская карьера у Монтанье очень насыщенная. В 2011-13 годах он сильно проявил себя в "Реал Сосьедаде", а вот "Ренн" на новый уровень не вывел; дальнейшие годы в "Ноттингеме", "Лансе" и "Стандарде" тоже прошли неоднозначно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Монтанье "Тулуза"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде