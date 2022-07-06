Монтанье будет тренировать Тулузу еще два года

Вернувшаяся в Лигу 1 "Тулуза" объявила о продлении контракта с главным тренером Филиппом Монтанье до 2024 года.

57-летний специалист возглавил "Фиалок" год назад и с первой попытки вернул клуб в элиту, попутно став лучшим тренером сезона в Лиге 2.

"Тулуза" под руководством наставника играет в очень атакующей манере и в прошлом сезоне забила 82 гола в 38 турах.

Тренерская карьера у Монтанье очень насыщенная. В 2011-13 годах он сильно проявил себя в "Реал Сосьедаде", а вот "Ренн" на новый уровень не вывел; дальнейшие годы в "Ноттингеме", "Лансе" и "Стандарде" тоже прошли неоднозначно.