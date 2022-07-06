Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монтанье будет тренировать Тулузу еще два года
От добра добра не ищут
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jeroen Meuwsen/BSR Agency
Вернувшаяся в Лигу 1 "Тулуза" объявила о продлении контракта с главным тренером Филиппом Монтанье до 2024 года.
57-летний специалист возглавил "Фиалок" год назад и с первой попытки вернул клуб в элиту, попутно став лучшим тренером сезона в Лиге 2.
"Тулуза" под руководством наставника играет в очень атакующей манере и в прошлом сезоне забила 82 гола в 38 турах.
Philippe #Montanier prolonge l'aventure avec le ????????́????????́????????́— Toulouse FC (@ToulouseFC) July 6, 2022
Plus de détails https://t.co/YR82PFcaEG pic.twitter.com/fvAupEyIht
Тренерская карьера у Монтанье очень насыщенная. В 2011-13 годах он сильно проявил себя в "Реал Сосьедаде", а вот "Ренн" на новый уровень не вывел; дальнейшие годы в "Ноттингеме", "Лансе" и "Стандарде" тоже прошли неоднозначно.
Популярное сейчас
- Чемпион Италии подписал Ориги, Жезус стал канониром. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Днепр-1 арендует трех лидеров Металлиста - источник
- Ярослав Ракицкий в Шахтере? Главное не подпускать его к сборной Украины
- Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО