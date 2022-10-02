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Лига 1. Монако уничтожил Нант после ренессанса Бен Йеддера

Франция
(1 голосов)

Капитан вернулся с хет-триком

Лига 1. Монако уничтожил Нант после ренессанса Бен Йеддера

Фото: AS Monaco

Новина українською

Лига 1. 9-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Нант 4:1

Голы: Эмболо 2, Бен Йеддер 6, 28, 62 (пен) – Кайо Энрике 79 (аг)

Монако: Нюбель – Окампос (Марипан, 66), Дисаси, Бадиашиле (Сарр, 66), Кайо Энрике – Диатта, Фофана (Матазо, 71), Камара, Головин (Минамино, 66) – Эмболо (Фолланд, 46), Бен Йеддер

Нант: Ляфон – Аппиа, Кастеллето (Коршья, 30), Жиротто, Паллуа, Мерлен – Гиссан (Бамба, 78), Сиссоко (Дусе, 66), Чиривелья, Симон (Мохамед, 65) – Ганаго (Блас, 66)

Предупрежение: Жиротто 60

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В статье: Виссам Бен Йеддер Монако Нант
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