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Лига 1. Сотый гол Пайета не спас Марсель от провала с Аяччо

Франция
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Первое поражения "провансальцев" в сезоне

Лига 1. Сотый гол Пайета не спас Марсель от провала с Аяччо

Фото: Faisal HQ

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 10-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Аяччо 1:2

Голы: Пайет 15 (пен) – Муссити-Око 25, Балерди 47 (аг)

Марсель: Бланко – Мбемба, Балерди, Жиго – Каборе (Дьенг, 77), Ронжье, Гуйе (Верету, 46), Тавареш – Жерсон (Луис Суарес, 56), Пайет (Ундер 57) – Алексис Санчес (Арит, 56)

Аяччо: Лерой – Юссуф, Гонсалес (Видаль, 89), Авинель, Коне (Исмаэль, 60) – Байала (Альфонс, 74), Маркетти (Мангани, 88), Кутадёр, Нури – Эль Идрисси, Муссити-Око (Боту, 74)

Предупреждения: Коне 11, Гонсалес 86

Юбилейный сотый гол Димитри Пайета в Лиге 1 не помог "Марселю" избежать сенсационного поражения от "Аяччо". Димитри стал первым игроком в истории, достигшего отметку в 100 голов и 100 ассистов (112) в чемпионате. Но праздник треквартисты испортили партнёры – с поражением от новичка вряд ли теперь Димитри сможет отпраздновать это событие сполна. Таким образом "провансальцы" впервые в сезоне проигрывает в чемпионате, и позволяют "ПСЖ" увеличить отрыв.

А началось всё на "Велодроме" максимально комфортно для хозяев. "Марсель" заработал пенальти в первые 15 минут после того, как защитник гостей Седрик Авинель подыграл себе рукой в штрафной. Пайет уверенно реализовал 11-метровый. Но лидировали "провансальцы" недолго: корсиканцы сравняли счёт уже через 10 минут. Муссити-Око классно прорвался по центру, и в падении положил мяч в нижний угол Бланко.

После рестарта во втором тайме "Аяччо" и вовсе умудрился выйти вперёд. Резервного кипера Рубена Бланко прошил собственный защитник. Леонардо Балерди уверенно "замкнул" навес Юссуфа Коне с фланга, отправив мяч в собственные ворота. 1:2.

"Аяччо" добывает лишь вторую победу в сезоне, и снова делает это на выезде. "Марсель" потерял важные очки перед выездом на "Парк де Пренс" на следующих выходных. С другой стороны, у команды Тудора после сегодняшней ротации хотя бы будут силы и на "Спортинг", и на "ПСЖ".

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В статье: Аяччо Марсель Димитри Пайет
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