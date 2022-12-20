  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Наследник Месси. Сегодня празднует День рождения Килиан Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наследник Месси. Сегодня празднует День рождения Килиан Мбаппе

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Французский талант

Наследник Месси. Сегодня празднует День рождения Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе Лоттен родился 20 декабря 1998 года (Франция). В настоящее время нападающий выступает за французский "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе является воспитанником "Монако". За "монегасков" он дебютировал в 2015 году. На его счету 16 ассистов и 27 голов в 60 матчах за клуб из одноименного города. С командой он становился чемпионом Франции (2017).

В 2017 году Килиан подписал контракт с "ПСЖ". Трансфер обошелся в 180 миллионов евро, что сделало его вторым самым дорогим игроком в истории клуба. В составе парижан Мбаппе провел 237 матчей, в которых забил 190 голов и выполнил 93 результативные передачи. Вместе с "красно-синими" он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка страны и еще по два раза обладателем Суперкубка и Кубка французской лиги.

В футболке национальной сборной Франции Мбаппе становился чемпионом мира-2018 и выигрывал Лигу наций-2021. На ЧМ-2022 Мбаппе дошел до финала турнира, где проиграл сборной Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Кроме того, стоит отметить, что Мбаппе обошел Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира Мундиаля-2022 - француз отметился 8 голами в семи матчах. Это позволило ему забрать индивидуальную награду - "Золотую бутсу".

Читайте такжеВстретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде