Наследник Месси. Сегодня празднует День рождения Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе Лоттен родился 20 декабря 1998 года (Франция). В настоящее время нападающий выступает за французский "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе является воспитанником "Монако". За "монегасков" он дебютировал в 2015 году. На его счету 16 ассистов и 27 голов в 60 матчах за клуб из одноименного города. С командой он становился чемпионом Франции (2017).

В 2017 году Килиан подписал контракт с "ПСЖ". Трансфер обошелся в 180 миллионов евро, что сделало его вторым самым дорогим игроком в истории клуба. В составе парижан Мбаппе провел 237 матчей, в которых забил 190 голов и выполнил 93 результативные передачи. Вместе с "красно-синими" он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка страны и еще по два раза обладателем Суперкубка и Кубка французской лиги.

В футболке национальной сборной Франции Мбаппе становился чемпионом мира-2018 и выигрывал Лигу наций-2021. На ЧМ-2022 Мбаппе дошел до финала турнира, где проиграл сборной Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Кроме того, стоит отметить, что Мбаппе обошел Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира Мундиаля-2022 - француз отметился 8 голами в семи матчах. Это позволило ему забрать индивидуальную награду - "Золотую бутсу".