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Верратти продлил контракт с ПСЖ. Итальянец останется в клубе надолго

Франция
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Следующий должен быть Месси

Верратти продлил контракт с ПСЖ. Итальянец останется в клубе надолго

Фото: psg.fr

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"ПСЖ" объявил о продлении контракта с полузащитником Марко Верратти. СТороны подписали соглашение до лета 2026-го.

Прошлое соглашение Марко было рассчитано до лета 2024-го.

"Для меня огромная гордость продлить мой контракт с "Пари Сен-Жермен". Прошло более 10 лет с тех пор, как я приехал в Париж, в этот город, который считаю своим вторым домом. С момента моего дебюта я всегда получал большую поддержку от клуба и болельщиков, и я очень благодарен за это.

Для меня было очевидно, что моя история здесь продолжиться. Я надеюсь выиграть еще много трофеев в красно-синей майке", – сказал Верратти.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи тоже прокомментировал продление ключевого полузащитника: "Мы очень рады видеть, что Верратти продолжает свою невероятную карьеру в "ПСЖ". Марко сыграл центральную роль в истории и успехе клуба за последние десять лет, став одним из лучших игроков своего поколения.

Продление Марко является свидетельством постоянного роста и высоких амбиций нашего клуба. Это отличная новость для "Пари Сен-Жермен" и наших болельщиков", – закончил Аль-Хелаифи.

Верратти вышел в старте "ПСЖ" на матч со "Страсбургом" (1:0, первый тайм).

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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