Лига 1. Сенсация в Лионе позволила Страсбуру покинуть зону вылета

Лига 1, 19-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Страсбур 1:2

Голы: Ляказетт 45+2 (п) – Ахолу 29, Диалло 32

"Страсбур" добыл вторую победу в сезоне, сенсационно переиграв "Лион" на выезде. Забавно, что первая виктория с "Анже" в начале кампании тоже была взята при Матье Ле Скорне у тренерского кресла – недавно уволенный Жюльен Стефан пропускал ту игру из-за ковида. Успех на "Парк Олимпик Лионне" позволил аутсайдеру Лиги 1 покинуть зону вылета.

"Лион" же сегодня фактически похоронил свои шансы на еврокубки на следующий сезон. Даже до Лиги конференций по потерянным целых 12 очков. А с нынешней формой (одна победа в 5 встречах) шансы на сокращения этой дистанции лишь уменьшаются. Лорана Блана в октябре брали с одной-единственной задачей – навести порядок в обороне.

Но ему этого так и не удалось – бардак при втором голе от Диалло не даст соврать. Зато с атакой стало намного хуже. "Страсбур" не особо совался вперёд, но две вылазки на чужую половину принесли 2 гола. С перерывом в две минуты Ахолу сначала блестяще пробил издали после корнера, а затем после углового уже у ворот гостей Гамейро улетел в контратаку, и после серии комичных ошибок защиты Диалло удвоил перевес.

У "Лиона" неожиданно появился шанс вернуться в игру незадолго до перерыва. Шерки попал в руку защитника и заработал пенальти, уверенно реализованный Ляказеттом на второй компенсированной минуте. Но во второй половине "Лион" не смог развить этот успех. "Страсбур" откровенно прижимался к канату, нервно и много фолил у подступах к своей штрафной, но хозяева раз за разом прощали аутсайдера.

А Блан так и не нашёл ничего лучше, кроме как бросать в бой всё больше атакующих игроков и голодной молодёжи. Доверие молодёжи – это хорошо, но только в условиях, когда они должны спасать такие безнадёжные матчи, как сегодняшний. Хотя тот же 19-летний Райан Шерки потихоньку становится человеком, на котором держится весь креатив команды. Похвально для юноши, но у такой команды должны быть и другие альтернативы.

Лион: Лопеш – Диоманде (Тете, 78), Ловрен, Люкеба – Гюсто (Кэнбеди, 79), Тиаго Энрике, Толиссо (Рен-Аделаид, 78), Тальяфико – Шерки – Ляказетт, Токо Экамби (Баркола, 58)

Страсбур: Селс – Перрен, Ньямси (Ле Маршан, 46), Джику – Дукуре, Ахолу (Диарра, 68), Прчич, Бельгард (Сиссоко, 31), Льенар (Буэбари, 18) – Диалло, Гамейро (Мотхиба, 68)

Предупреждения: Ловрен 56 – Ахолу 59, Диалло 60, Диарра 80