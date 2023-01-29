ПСЖ хочет оформить переход игрока российского клуба

Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересовался в подписании вингера "Зенита" Малкома. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Парижане вскоре проведут новый раунд переговоров с российским клубом по трансферу игрока. Пока официальных контактов не было, но Малком заинтересован в таком переезде.

Контракт бразильца с "бомжами" рассчитан до 2027 года. Летом 2022-го, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, он заключил новое соглашение с клубом страны оккупанта на пять лет.

Малком выступает за “Зенит” с августа 2019-го года: тогда “Барселона” получила за трансфер игрока 40 миллионов евро. С тех пор бразилец провел в составе российского клуба 98 матчей, отличившись 31 голом и 22 ассистами.