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ПСЖ хочет оформить переход игрока российского клуба
Футболист с бразильским паспортом
Фото: twitter.com/Olympics / Автор: неизвестен
Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересовался в подписании вингера "Зенита" Малкома. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Парижане вскоре проведут новый раунд переговоров с российским клубом по трансферу игрока. Пока официальных контактов не было, но Малком заинтересован в таком переезде.
Контракт бразильца с "бомжами" рассчитан до 2027 года. Летом 2022-го, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, он заключил новое соглашение с клубом страны оккупанта на пять лет.
Малком выступает за “Зенит” с августа 2019-го года: тогда “Барселона” получила за трансфер игрока 40 миллионов евро. С тех пор бразилец провел в составе российского клуба 98 матчей, отличившись 31 голом и 22 ассистами.
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