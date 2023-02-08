Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вы за кого?
ПСЖ не проигрывает "Марселю" уже пять матчей подряд. Но, принимая во внимание ротацию в составе провансальцев в предыдущем матче, Игорь Тудор делает ставку именно на победу в Кубке и выигрыш для своей команды трофея. Конечно, повышенное внимание у украинского болельщика к Руслану Малиновскому, который продолжает знакомиться с французским футболом. На выходных хавбек забил дебютный гол в составе "Олимпика".
Кубок Франции. 1/8 финала
8 февраля. Начало в 22:10
"Марсель" - ПСЖ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УЕФА лишила Россию очков в таблице коэффициентов. Страна-агрессор опустилась на 23-е место
- Юношеская лига. Рух в драматической серии пенальти прошел Интер
- Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта
- Фонсека: Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн