Марсель - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ПСЖ не проигрывает "Марселю" уже пять матчей подряд. Но, принимая во внимание ротацию в составе провансальцев в предыдущем матче, Игорь Тудор делает ставку именно на победу в Кубке и выигрыш для своей команды трофея. Конечно, повышенное внимание у украинского болельщика к Руслану Малиновскому, который продолжает знакомиться с французским футболом. На выходных хавбек забил дебютный гол в составе "Олимпика".

Кубок Франции. 1/8 финала

8 февраля. Начало в 22:10

"Марсель" - ПСЖ