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Марсель - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Марсель - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
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ПСЖ не проигрывает "Марселю" уже пять матчей подряд. Но, принимая во внимание ротацию в составе провансальцев в предыдущем матче, Игорь Тудор делает ставку именно на победу в Кубке и выигрыш для своей команды трофея. Конечно, повышенное внимание у украинского болельщика к Руслану Малиновскому, который продолжает знакомиться с французским футболом. На выходных хавбек забил дебютный гол в составе "Олимпика".

Кубок Франции. 1/8 финала
8 февраля. Начало в 22:10
"Марсель" - ПСЖ

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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