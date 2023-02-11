Монако – ПСЖ 3:1. Бен Йеддер легко разделался с беззубым Парижем

Лига 1, 23-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 3:1

Голы: Головин 4, Бен Йеддер 18, 45+2 – Заир-Эмри 39

"Монако" легко разобрался с "Пари Сен-Жермен" благодаря дублю Виссама Бен Йеддера. Для столичной команды это второе поражение кряду во всех турнирах вслед за вылетом из Кубка Франции от "Марселя". Всего же в новом году Париж проиграл уже четвёртую игру – не лучшая серия перед стартом плей-офф Лиги Чемпионов.

Всерьёз разбирать проблемы "Пари Сен-Жермен" исключительно по этой игре не стоит. Помимо отсутствия Килиана Мбаппе и Лионеля Месси из-за травм, в последнии сутки в раздевалке ПСЖ распространился кишечный вирус. Это значительно увеличило численность лазарета, где и так хватало народу. По стратегическим причинам эта игра также выпадала из фокуса – Галтье явно делает акцент на матч Лиги Чемпионов против "Баварии" во вторник, а приоритетом №2 было кубковое сражение против "Марселя" в минувшую среду.

Матч против "Монако" вклинился как раз между этими двумя ключевыми битвами, поэтому сегодняшняя неудача была ожидаемой. Удивил разве что размах безнадёги, продемонстрированной командой Кристофа Галтье. Потому что болельщики "Монако" небось не заметили разницы между сегодняшней игрой, и матчем с "Клермоном" неделю назад. Потому что совпали целиком и сценарии поединков, и уровень сопротивления оппонентов.

В стартовые 20 минут "Монако" дважды поразили ворота Джиджи Доннаруммы – опять аналогия с "Клермоном". А затем в контратакующем режиме спокойно сдерживали соперника столько, насколько хватило его запала. Оба гола на совести юного Битшиабу. Сначала 17-летний центрбек позволил Камара перекинуть мяч через себя, и отдать Бен Йеддеру на линии вратарской. Капитан пробил в кипера, потому в пустые добил Головин. Во втором эпизоде громадного Битшиабу обокрал в его штрафной Диатта, который ассистировал Бен Йеддеру.

В конце тайма 16-летний Заир-Эмри сократил разрыв в счёте, забив свой второй гол в карьере. Юноша классно открылся в штрафной, замкнув прострел Берната. Но не успели парижане понадеяться на камбек, как Бен Йеддер забил снова, подловив соперника на контратаке аккурат перед перерывом. Во второй половине Париж так и не сумел вернуться в игру. 1 удар за тайм – так камбек не организовать. Особенно, если в ответ допустить расстрел своего кипера.

Не стыдно болельщикам Парижа сегодня может быть лишь за троих. Заир-Эмри не только забил единственный гол своей команды, но и был единственным светлым пятном в атаке. У других ворот работал только Доннарумма, совершив 3-4 сейва топ-уровня, тем самым не позволив "Монако" довести дело до разгрома. Также обнадёжило возвращение Кимпембе после травмы. Эти же трое были единственными, кто подошёл к собственным фанатам после игры. Остальные, видимо, толпой пойдут извиняться после игры с "Баварией".

Монако: Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта, Камара (Матазо, 90+3), Фофана, Головин – Бен Сегир (Минамино, 72), Бен Йеддер (Эмболо, 72)

ПСЖ: Доннарумма – Данилу (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46) – Пембеле (Хакими, 66), Заир-Эмри, Витинья (Кимпембе, 80), Солер, Бернат – Экитике (Хусни, 80), Неймар