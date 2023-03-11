  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Брест – ПСЖ 1:2. Парижане вырывают победу на последних секундах
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Брест – ПСЖ 1:2. Парижане вырывают победу на последних секундах

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Клуб Галтье показал характер

Лига 1. Брест – ПСЖ 1:2. Парижане вырывают победу на последних секундах

Твіттер ПСЖ/Автор невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшний поединок нельзя назвать скучным, но и динамичным он не был. С первых минут парижане доминировали, но этого не хватало, чтобы достичь результата уже в начале матча.

На четвертой минуте Париж имел первый момент. Его создал Мбаппе. Капитан гостей обыгрался накоротке с Руисом, ушёл в центр и сыграл в стенку с Лео Месси, после ответной передачи которого Мбаппе с острого угла угодил в ногу Дари. Если бы не блок защитника, вряд ли голкипер успел среагировать, но к этому уже нету дела.

Немного позже момент был у Месси. Он немного подстроился к мячу и не пробил из выгодной позиции после обрезки Брасье. Однако круглый слишком сильно поднялся - выстел улетел далеко выше ворот.

Далее пришло время голов. Первый забил "ПСЖ". Мбаппе принял мяч и мощно ударил по центру ворот "пиратов" метров с 23-х – Бизот отбил мяч перед собой. Тогда набежавший из глубины Солер рикошетом от перекладины вогнал мяч в сетку. Таким образом счет был открым, но хозяева поля не собирались сдаваться.

Уже через четыре минуты "Брест" сравнял. Сначала заглохла атака "принцев" на левом фланге, но после заброса из глубины поля Франк Онора ушёл от Рамоса и Пембеле, улучшил позицию и пробил верхом над Доннаруммой. Голкипер почты дотянулся до игрового снаряда, но не получилось.

Далее следовал тайм номер два. Вплоть до начала добавленного времени он был полностью равным. Команды по очереди атаковали, но это не приводило хотя бы к какому-то результату. И тогда на 90+1-й минуте забил Мбаппе. Провалилась оборона "Бреста", позволив открывшемуся на линии офсайда форварду вылететь на рандеву с Бизотом после заброса Месси в касание из центра поля. Килиан прокинул мяч в сторону и покатил мяч уже в открытый створ ворот хозяев поля.

Результатом матча становятся очередные три очка у парижского клуба на их пути к новому чемпионству. "Брест" же должен никак не преуменшать свой достаточно высокий уровень и стремиться набрать как можно более баллов в таблице. Тогда команда, безусловно, будет сражаться за еврокубки. Однако уже не в этом сезоне.

Лига 1, тур 27

Брест – ПСЖ 1:2

Голы: Оноре 42 - Соллер 37, Мбаппе 90+2

Брест: Бизот, Дюверн, Брассье, Дари, Фадига, Лис-Мелоу, Белькебла, Магнетти, Дель-Кастильо, Онора, Мунье.

ПСЖ: Доннарума, Пембеле, Рамос, Мендеш, Вератти, Фабиан, Данило, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Предупреждение: Белькебла 86 – Мбаппе 86.

По теме
yellow-arrow
Футболисты ПСЖ считают Гальтье физруком - СМИ
yellow-arrow
ПСЖ после вылета из ЛЧ будет вымещать злобу на Бресте. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Мбаппе для перехода в Реал нужно снизить финансовые аппетиты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 Брест Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
12.03.2023 в 01:00
Бензема перед этим матчем: Килиан, я бываю серьёзным. Даже очень. Очень серьёзным. Килиан, не смей. Ладно, Килиан, давай по-хорошему, ты прав. Ты всегда прав. Прости меня, Килиан. Килианушка. Послушай, Килиан, мы же оба французы. У нас даже имена рифмуются. Ну, почти. Килиан, не ты ли говорил, что этот козёл нам всё испортил? Ладно, да, это я говорил. То есть, конечно, это же Роналду козёл. То есть как это - Роналду - козёл? Конечно, он не козёл. Тогда как? Да кто её разберёт, эту-то чупакабру, пусть сама с собой разбирается. А я с собой. Килиан, мы же с тобой одной крови. Не смотри на меня, как Каа, ты просто неправильно понял Киплинга. Ой, это я, конечно, это я неправильно понял Киплинга. Килиан, ты слушаешь? Килиан? Я сейчас про некую Бастилию такое нагуглил. А, уточняют, что это название таверны. Килиан!!! Килиан? Килиан, ты меня знаешь. ___Но Килиан знал лишь то, что именно ему поручено приближать 8-й ЗМ.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2023 в 01:02
ты реально думаешь, что после второй строчки этого бреда его кто-то прочтёт полностью?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
12.03.2023 в 00:19
Не забий Мбаппе в компенсований час... був би у Кіліана черговий провальний матч. Чого тільки варто намагання перекинути голкіпера, коли в полутора метрах стояв вільний Мессі! Вчергове ставши кращим гравцем матчу. Правда не з голом, а лише з асистом. Зірковий захист знов начудив. Як можна грати вдвох + голкіпер програти одному нападнику Чому коли один захисник намагався "тормознути" Оноре, Рамос біг поряд та чекав чим це закінчиться!?! До чемпіонства все ближче, а от гри для досягнень у ЛЧ НЕМА! Оборона забагато пропускає, зірковий напад не забезпечує зорепад голів
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде