Лига 1. Брест – ПСЖ 1:2. Парижане вырывают победу на последних секундах

Сегодняшний поединок нельзя назвать скучным, но и динамичным он не был. С первых минут парижане доминировали, но этого не хватало, чтобы достичь результата уже в начале матча.

На четвертой минуте Париж имел первый момент. Его создал Мбаппе. Капитан гостей обыгрался накоротке с Руисом, ушёл в центр и сыграл в стенку с Лео Месси, после ответной передачи которого Мбаппе с острого угла угодил в ногу Дари. Если бы не блок защитника, вряд ли голкипер успел среагировать, но к этому уже нету дела.

Немного позже момент был у Месси. Он немного подстроился к мячу и не пробил из выгодной позиции после обрезки Брасье. Однако круглый слишком сильно поднялся - выстел улетел далеко выше ворот.

Далее пришло время голов. Первый забил "ПСЖ". Мбаппе принял мяч и мощно ударил по центру ворот "пиратов" метров с 23-х – Бизот отбил мяч перед собой. Тогда набежавший из глубины Солер рикошетом от перекладины вогнал мяч в сетку. Таким образом счет был открым, но хозяева поля не собирались сдаваться.

Уже через четыре минуты "Брест" сравнял. Сначала заглохла атака "принцев" на левом фланге, но после заброса из глубины поля Франк Онора ушёл от Рамоса и Пембеле, улучшил позицию и пробил верхом над Доннаруммой. Голкипер почты дотянулся до игрового снаряда, но не получилось.

Далее следовал тайм номер два. Вплоть до начала добавленного времени он был полностью равным. Команды по очереди атаковали, но это не приводило хотя бы к какому-то результату. И тогда на 90+1-й минуте забил Мбаппе. Провалилась оборона "Бреста", позволив открывшемуся на линии офсайда форварду вылететь на рандеву с Бизотом после заброса Месси в касание из центра поля. Килиан прокинул мяч в сторону и покатил мяч уже в открытый створ ворот хозяев поля.

Результатом матча становятся очередные три очка у парижского клуба на их пути к новому чемпионству. "Брест" же должен никак не преуменшать свой достаточно высокий уровень и стремиться набрать как можно более баллов в таблице. Тогда команда, безусловно, будет сражаться за еврокубки. Однако уже не в этом сезоне.

Лига 1, тур 27

Брест – ПСЖ 1:2

Голы: Оноре 42 - Соллер 37, Мбаппе 90+2

Брест: Бизот, Дюверн, Брассье, Дари, Фадига, Лис-Мелоу, Белькебла, Магнетти, Дель-Кастильо, Онора, Мунье.

ПСЖ: Доннарума, Пембеле, Рамос, Мендеш, Вератти, Фабиан, Данило, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Предупреждение: Белькебла 86 – Мбаппе 86.