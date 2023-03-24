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Президент ПСЖ о контрактах Мбаппе, Месси и Рамоса: Хотим сохранить всех

Франция
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Владельцы не дадут расстаться

Президент ПСЖ о контрактах Мбаппе, Месси и Рамоса: Хотим сохранить всех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался о продлении лидеров команды: Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Глава клуба сказал, что в планах сохранить всех футболистов.

"Нам повезло, что у нас есть одни из лучших игроков в мире, которые хотели играть за "ПСЖ", несмотря на предложения от других клубов. Мы работаем над тем, чтобы они остались у нас.

Мы собираемся проанализировать, что мы делаем и как. Убедиться, что мы можем продолжать и что мы делаем все правильно и развиваемся. Мы не собираемся совершать ошибки.

Летом мы увидим, что нам нужно, чтобы сбалансировать состав. Я совсем не беспокоюсь о трансферном периоде.Я очень горжусь нашими восходящими звездами: Уоррен Заир-Эмери , Эль Шадайль Битшиабу и другими", – сказал Аль-Хелаифи.

Напомним, что у Месси и Рамоса контракт истекает в конце сезона, в то время как у Килиана Мбаппе – летом 2024-го.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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