Лига 1. Анже пытался отыграться в матче против ПСЖ, но безрезультатно

Мессі в чергове показав, що майстерність не проп'єш... Два ключові паси, що привили до дуелі Мбаппе / Бернардоні ЛіонеляТак перший через Берната, лише другий прямий.Нарешті Кіліан став тим, кого "купили" - лидером не тільки по окладу...Ну і захист не міг щось не привестибільше половини команди у власному карному, а Тіуб залишився ОДИН!