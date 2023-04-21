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Лига 1. Анже пытался отыграться в матче против ПСЖ, но безрезультатно

Франция
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(1 голосов)

Парижане потеряли бдительность в конце матча, но это не повлияло на результат

Лига 1. Анже пытался отыграться в матче против ПСЖ, но безрезультатно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 32 тур

Анже - ПСЖ 1:2

Голы: Тиуб 87 - Мбаппе 9, 26

Анже: Бернардони, Калумба, Бамба, Унтонджи, Камара, Валери, Юну, Менди, Абделли, Ниане, Бахуа.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Бернат, Рамос, Перрейра, Хакими, Витинья, Руис, Солер, Месси, Мбаппе.

Предупреждения: отсутствуют

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.04.2023 в 00:18
Мессі в чергове показав, що майстерність не проп'єш... Два ключові паси, що привили до дуелі Мбаппе / Бернардоні Ліонеля Так перший через Берната, лише другий прямий. Нарешті Кіліан став тим, кого "купили" - лидером не тільки по окладу... Ну і захист не міг щось не привести більше половини команди у власному карному, а Тіуб залишився ОДИН!
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