Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Анже пытался отыграться в матче против ПСЖ, но безрезультатно
Парижане потеряли бдительность в конце матча, но это не повлияло на результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 32 тур
Анже - ПСЖ 1:2
Голы: Тиуб 87 - Мбаппе 9, 26
Анже: Бернардони, Калумба, Бамба, Унтонджи, Камара, Валери, Юну, Менди, Абделли, Ниане, Бахуа.
ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Бернат, Рамос, Перрейра, Хакими, Витинья, Руис, Солер, Месси, Мбаппе.
Предупреждения: отсутствуют
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
22.04.2023 в 00:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн