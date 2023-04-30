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Лига 1. Марсель за две минуты совершил камбэк в матче с Осером

Франция
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Команда Тудора была на волоске от проигрыша

Лига 1. Марсель за две минуты совершил камбэк в матче с Осером

Фото: om.fr

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 33 тур

Марсель - Осер 2:1

Голы: Ундер 75, Санчес 77 - Туре 33

Марсель: Лопес, Клаусс, Жиго, Витинья, Верету, Каборе, Колашинац, Мбемба, Ронжье, Санчес, Ундер.

Осер: Раду, Пелленар, Юбаль, Жанвье, М'Шангама, Туре, Зедадка, Равелосон, Эн, Да Коста, Ньянг.

Предупреждение: Санчес 41

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В статье: Осер (Осер) Лига 1 Марсель
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