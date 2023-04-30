Франция
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Лига 1. Марсель за две минуты совершил камбэк в матче с Осером
Команда Тудора была на волоске от проигрыша
Фото: om.fr
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 33 тур
Марсель - Осер 2:1
Голы: Ундер 75, Санчес 77 - Туре 33
Марсель: Лопес, Клаусс, Жиго, Витинья, Верету, Каборе, Колашинац, Мбемба, Ронжье, Санчес, Ундер.
Осер: Раду, Пелленар, Юбаль, Жанвье, М'Шангама, Туре, Зедадка, Равелосон, Эн, Да Коста, Ньянг.
Предупреждение: Санчес 41
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