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Малиновский на скамейке запасных на игру против Бреста

Франция
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После трех стартов в основе подряд

Малиновский на скамейке запасных на игру против Бреста

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

В предпоследнем матче чемпионата Франции "Марсель" принимает дома "Брест". Малиновский начнет матч со скамейки запасных. Перед этим 18-й номер выходил в старте три матча подряд.

В этом сезоне полузащитник сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист в чемпионате.

Матч начнется в 22:00 по Киеву. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

Малиновский на скамейке запасных на игру против Бреста - изображение 1

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В статье: Андрей Малиновский Брест Марсель
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