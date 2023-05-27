Малиновский на скамейке запасных на игру против Бреста

В предпоследнем матче чемпионата Франции "Марсель" принимает дома "Брест". Малиновский начнет матч со скамейки запасных. Перед этим 18-й номер выходил в старте три матча подряд.

В этом сезоне полузащитник сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист в чемпионате.