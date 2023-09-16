Лига 1. Дубль Мбаппе не помог ПСЖ уйти от поражения в матче с Ниццей

В сегодняшнем матче победа "Ниццы" стала немного неожиданной, так как букмекеры в 5-м туре Лиги 1 отдавали преимущество именно "ПСЖ". Можно вспомнить, что в текущем сезоне чемпионата Франции парижане еще не проигрывали под руководством Луиса Энрике. Однако все рано или поздно бывает впервые - сегодня был именно этот случай.

С первых минут матча ничего не предвещало беды - подопечные Эмери приличными силами шли в атаку и закрывали для соперника все возможные опции для обострения. Но на 6-й минуте "ПСЖ" сами чуть не привезли гол в свои ворота - тогда Доннарумма испытал сложности с приемом мяча, вследствии чего Лаборд мог занести мяч в ворота, но опасности удалось миновать.

Чуть позже, а точнее на 11-й минуте, "Ницца" имела первый реально серьезный момент. Моффи подключился в штрафную "красно-синих" слева, и в этот момент ему отдал на ход Диоп. Далее обокрал добравшегося до мяча Шкриньяра Терем, вошел во вратарскую и мощно влепил в ближний угол. Доннарума снова стал героем эпизода, но тут уже в позитивном плане.

Первый гол забила именно "Ницца", и случилось это на 21-й минуте. Началось всё с довольно странной осечки Мбаппе в центре поля, после чего разогнали свою атаку "орлята" на правой бровке. Первый удар от Тодибо Шкриньяр блокировал, а вот Моффи на добивании с нескольки метров попал точно в правый нижний угол. Вратарь в этом эпизоде был уже просто бессильным.

Не прошло много времени, и счет смог сравнять Мбаппе. Прямо перед этим очень класнный момент запорол Дембеле, но Килиан заставил трибуны забыть об ошибке партнера, не попавшего в створ с нескольки метров. Классный пас справа в центр штрафной оформил Хакими, а Мбаппе просто в касание с серьезной силой выстрелил в правый угол. Булка в прыжке мяча коснулся, но перевести его в сторону не сумел.

Под конец первого тайма команды обменялись еще несколькими моментами, но ничего серьезного извлечь не удалось. Все интересности оставили на второй тайм. Уже на 53-й минуте Моффи убежал вдоль левой бровки, вошёл во вратарскую и идеально прострелил мимо Доннаруммы к дальней штанге, где Ляборду оставалось просто впихнуть снаряд в сетку. Он это и сделал, снова опередив парижан в счете.

Почти сразу после гола еще один момент имел Диоп. Тогда вся оборона парижан просто спала, пропустив пас чуть ли не через всю штрафную. Спас снова Доннарумма. А вот на 68-й минуте Джиджи уже не помог своей команде. Терем убежал справа до штрафной "ПСЖ", сместился и убрал на замахе Шкриньяра, а затем идеально точно и тонко выстрелил в левый угол ворот Доннаруммы, который в этот раз не достал.

Уже в завершении матча парижане значительно активизировались, пытаясь избежать поражения. Свежести также добавили несколько замен от Энрике. Впрочем, забить получилось только раз - и снова Мбаппе. Хакими справа прострелил в штрафную на Коло Муани, а Рэндал оформил классный заброс к дальней штанге, где Мбаппе с отскоком от газона выстрелил с лёта точно в правый угол.

Таким образом, парижане не смогли уйти от поражения - они впервые в сезоне не взяли во встрече ни одного очка. Однако здесь нужно отдать должное и "Ницце" - команда гостей была очень яркой и цепкой на протяжении всей встречи. Можно с уверенностью сказать, что они сегодня на эти три очка наиграли.

Лига 1, 5-й тур

ПСЖ – Ницца 2:3

Голы: Мбаппе 29, 87 – Моффи 21, 68, Лаборд 53

ПСЖ: Доннарумма, Эрнандес, Шкриньяр, Перейра, Хакими, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Рамуш, Дембеле

Ницца: Булка, Бард, Данте, Тодибо, Лотомба, Тюрам, Ндайшимийе, Сансон, Моффи, Диоп, Лаборд

Предупреждения: Баркола 83, Шкриньяр 89 - Бард 63, Моффи 70, Булка 71, Лотомба 94