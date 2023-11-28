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Источник: Футболисты ПСЖ были рады уходу Месси и Неймара из клуба
Футболистам ПСЖ было некомфортно выступать со звездами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболистам "Пари Сен-Жермен" было некомфортно выступать в одной команде вместе с нападающими Лионелем Месси и Неймаром.
Как сообщает PSG Community в соцсетях, большинство игроков парижан были рады, когда Неймар и Месси покинули клуб.
31-летний Неймар провел в "ПСЖ" шесть сезонов, выиграв пять чемпионских титулов во Франции. Летом 2023 года бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским "Аль-Хилялем", по которому суммарно получит около 300 млн евро.
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Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт игрока с "Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе "Интер Майами" футболист выиграл Кубок лиг.
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