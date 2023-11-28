  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Источник: Футболисты ПСЖ были рады уходу Месси и Неймара из клуба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Футболисты ПСЖ были рады уходу Месси и Неймара из клуба

Франция
Обновлено

Футболистам ПСЖ было некомфортно выступать со звездами

Источник: Футболисты ПСЖ были рады уходу Месси и Неймара из клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футболистам "Пари Сен-Жермен" было некомфортно выступать в одной команде вместе с нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

Как сообщает PSG Community в соцсетях, большинство игроков парижан были рады, когда Неймар и Месси покинули клуб.

Читайте также Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на ПСЖ в финансовом плане

31-летний Неймар провел в "ПСЖ" шесть сезонов, выиграв пять чемпионских титулов во Франции. Летом 2023 года бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским "Аль-Хилялем", по которому суммарно получит около 300 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт игрока с "Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе "Интер Майами" футболист выиграл Кубок лиг.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу
yellow-arrow
Президент ПСЖ серьезно травмировал колено, играя в падель
yellow-arrow
Болельщики Бреста стали жертвами нападения, когда возвращались домой
Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dailysports
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.11.2023 в 12:49
Если учесть тот факт, что футболисты ПСЖ меняются в клубе, как детали автомобиля на конвейере, не стОит обращать внимание на слова пары-тройки новобранцев, пришедших в клуб.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.11.2023 в 12:49
Если учесть тот факт, что футболисты ПСЖ меняются в клубе, как детали автомобиля на конвейере, не стОит обращать внимание на слова пары-тройки новобранцев, пришедших в клуб.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости