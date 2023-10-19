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Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на ПСЖ в финансовом плане

Франция
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ПСЖ испытывает трудности с поиском спонсоров

Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на ПСЖ в финансовом плане

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как пишет GFFN со ссылкой на L'Équipe, уход этих двух футболистов повлиял на несколько сфер жизни парижского клуба.

Только после ухода Месси у "ПСЖ" сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов.

Ряд спонсоров "ПСЖ" сейчас ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Лео и Неймара. Компания Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки.

Даже катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент "ПСЖ" испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.

В связи с уходом двух южноамериканских звезд замедлилась и продажа билетов. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов. Например, на следующую игру со "Страсбуром" билеты продаются уже три недели и до сих пор не проданы.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен
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Источник:
getfootballnewsfrance

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