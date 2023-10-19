Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на ПСЖ в финансовом плане

Как пишет GFFN со ссылкой на L'Équipe, уход этих двух футболистов повлиял на несколько сфер жизни парижского клуба.

Только после ухода Месси у "ПСЖ" сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов.

Ряд спонсоров "ПСЖ" сейчас ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Лео и Неймара. Компания Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки.

Даже катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент "ПСЖ" испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.

В связи с уходом двух южноамериканских звезд замедлилась и продажа билетов. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов. Например, на следующую игру со "Страсбуром" билеты продаются уже три недели и до сих пор не проданы.