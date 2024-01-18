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Официально: Олимпик Лион подписал центрального форварда Гента
Гифт Орбан присоединился к французскому клубу
Французский "Олимпик Лион" подписал центрального нападающего Гифта Орбана. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Контракт подписан до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 12 миллионов евро и плюс 8 миллионов бонусов. "Гент", бывший клуб игрока, получит 20% от будущего трансфера.
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Гифт Орбан сыграл в Про-лиге Бельгии 17 матчей и забил 3 гола. Игрок присоединился к "Генту" в январе 2023 года. Он перешел из "Стабека" за 3,3 миллиона евро.
???? Gift Orban nous rejoint jusqu’en 2028 ????????— Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2024
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