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Официально: Олимпик Лион подписал центрального форварда Гента

Франция
Обновлено

Гифт Орбан присоединился к французскому клубу

Официально: Олимпик Лион подписал центрального форварда Гента

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Французский "Олимпик Лион" подписал центрального нападающего Гифта Орбана. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт подписан до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 12 миллионов евро и плюс 8 миллионов бонусов. "Гент", бывший клуб игрока, получит 20% от будущего трансфера.

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Гифт Орбан сыграл в Про-лиге Бельгии 17 матчей и забил 3 гола. Игрок присоединился к "Генту" в январе 2023 года. Он перешел из "Стабека" за 3,3 миллиона евро.

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Источник:
ОL
Опубликовал: Екатерина Власова
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