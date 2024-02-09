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Мбаппе не сыграет с Лиллем, форвард пройдёт дополнительные обследования - источник

Франция

Клуб рассчитывает на Килиана уже в ЛЧ

Мбаппе не сыграет с Лиллем, форвард пройдёт дополнительные обследования - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит матч 21-го тура Лиги 1 против "Лилля", поскольку клуб не хочет рисковать его здоровьем, и ставить под угрозу возможность француза поучаствовать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает France24.

Звезда "ПСЖ" получил травму голеностопного сустава во время победы своей команды над "Брестом" в Кубке Франции в четверг. Отмечается, что результаты первых медицинских тестов были "успокаивающими", но главный тренер парижан Луис Энрике не захотел рисковать лидером команды незадолго до игры с "Реал Сосьедадом". В пятницу запланированы дополнительные обследования форварда.

Поединок против "Лилля" состоится завтра, 10 февраля, в 22:00 по Киеву.

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Источник:
france24
Опубликовал: Александр Бураков
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