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Дюгарри - об уходе Мбаппе: Все клубы теряют лучших игроков рано или поздно, Реал выиграл ЛЧ без Роналду

Франция

Кристоф не считает возможный уход Килиана главной проблемой ПСЖ

Дюгарри - об уходе Мбаппе: Все клубы теряют лучших игроков рано или поздно, Реал выиграл ЛЧ без Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кристоф Дюгарри не считает возможный уход Килиана Мбаппе главной проблемой "ПСЖ". Нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом.

"Все клубы рано или поздно теряют своих лучших игроков. Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов после ухода Криштиану Роналду.

Это интересно, в этом суть роли тренера - создать команду! "ПСЖ" был коллективно слабой командой в этом сезоне, несмотря на присутствие Мбаппе.

Коллективной игры нет. Мы не знаем, будет ли эта команда лучше без Мбаппе. Проблема не в уходе Мбаппе, а в руководстве", - сказал экс-игрок сборной Франции.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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