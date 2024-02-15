Килиан Мбаппе уходит из ПСЖ: трансфер в Реал становится все ближе – Инсайдер

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что Килиан Мбаппе решил покинуть клуб в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, 25-летний форвард объявил, что летом покинет французский клуб как свободный агент. Но условия его отъезда из Парижа еще не согласованы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мадридский "Реал" продолжает работать над сделкой с Мбаппе с полной уверенностью, что сможет ее осуществить. Ожидается, что контракт вскоре будет подписан.