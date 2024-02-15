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Килиан Мбаппе уходит из ПСЖ: трансфер в Реал становится все ближе – Инсайдер

Франция
Обновлено

Форвард принял решение относительно своего будущего

Килиан Мбаппе уходит из ПСЖ: трансфер в Реал становится все ближе – Инсайдер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что Килиан Мбаппе решил покинуть клуб в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, 25-летний форвард объявил, что летом покинет французский клуб как свободный агент. Но условия его отъезда из Парижа еще не согласованы.

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Мадридский "Реал" продолжает работать над сделкой с Мбаппе с полной уверенностью, что сможет ее осуществить. Ожидается, что контракт вскоре будет подписан.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
15.02.2024 в 21:29
А что скажет палатный инсайдер Дуриан Кива-Кабаев???)
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Комментарии 1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
15.02.2024 в 21:29
А что скажет палатный инсайдер Дуриан Кива-Кабаев???)
Ответить
0
1

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