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Официально: Соперник Шахтера уволил главного тренера за два дня до матча
Стороны прекратили сотрудничество
ruetir
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо уволен с должности главного тренера марсельского "Олимпика", сообщает официальная пресс-служба клуба.
Отметим, что 46-летний итальянец покинул команду за два дня до ответного матча с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.
Гаттузо возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года. Под его руководством "олимпийцы" одержали всего 7 побед в 24 матчах.
Главным претендентом на замену специалисту является экс-наставник сборной Кот-д'Ивуара
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Источник:Marseille
Опубликовал: Александр Бураков
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scorpius (Ck)
20.02.2024 в 14:08
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