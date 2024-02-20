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Официально: Соперник Шахтера уволил главного тренера за два дня до матча

Франция
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Стороны прекратили сотрудничество

Официально: Соперник Шахтера уволил главного тренера за два дня до матча

ruetir

Новина українською

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо уволен с должности главного тренера марсельского "Олимпика", сообщает официальная пресс-служба клуба.

Отметим, что 46-летний итальянец покинул команду за два дня до ответного матча с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

Гаттузо возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года. Под его руководством "олимпийцы" одержали всего 7 побед в 24 матчах.

Главным претендентом на замену специалисту является экс-наставник сборной Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе.

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1 голосов
Источник:
Marseille
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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scorpius (Ck)
20.02.2024 в 14:08
Жаль... Теперь шансы Марселя немного подросли.
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Комментарии 2
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scorpius (Ck)
20.02.2024 в 14:08
Жаль... Теперь шансы Марселя немного подросли.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.02.2024 в 13:50
А це вже не зовсім добре для Шахтаря , але надія є .
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