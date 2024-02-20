Официально: Соперник Шахтера уволил главного тренера за два дня до матча

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо уволен с должности главного тренера марсельского "Олимпика", сообщает официальная пресс-служба клуба.

Отметим, что 46-летний итальянец покинул команду за два дня до ответного матча с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

Гаттузо возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года. Под его руководством "олимпийцы" одержали всего 7 побед в 24 матчах.