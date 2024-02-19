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Экс-наставник Кот-д'Ивуара на Кубке Африки может сменить Гаттузо в Марселе

Франция

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Экс-наставник Кот-д'Ивуара на Кубке Африки может сменить Гаттузо в Марселе

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Бывший тренер Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе будет назначен наставником марсельского "Олимпика" после сегодняшнего увольнения Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным источника, руководство "Марселя" намерено закрыть вакантную позицию главного тренера команды до поединка с "Шахтёром" в рамках 1/16 Лиги Европы на "Велодроме".

В список требований боссов "олимпийцев" входит способность обеспечить психологическую устойчивость внутри команды и свободное владение французским языком для наиболее эффективного донесения своих мыслей.

Последним местом работы Гассе была сборная Кот-д'Ивуара. После унизительного поражения на стадии группового этапа Кубка Африки от Экваториальной Гвинеи (0:4) французский специалист был отправлен в отставку. До этого он возглавлял "Монпелье", "Кан", "Сент-Этьен" и "Бордо".

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Кот-д'Ивуар Марсель Жан-Луи Гассе
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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