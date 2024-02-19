Бывший тренер Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе будет назначен наставником марсельского "Олимпика" после сегодняшнего увольнения Дженнаро Гаттузо . Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным источника, руководство "Марселя" намерено закрыть вакантную позицию главного тренера команды до поединка с "Шахтёром" в рамках 1/16 Лиги Европы на "Велодроме".

В список требований боссов "олимпийцев" входит способность обеспечить психологическую устойчивость внутри команды и свободное владение французским языком для наиболее эффективного донесения своих мыслей.

Последним местом работы Гассе была сборная Кот-д'Ивуара. После унизительного поражения на стадии группового этапа Кубка Африки от Экваториальной Гвинеи (0:4) французский специалист был отправлен в отставку. До этого он возглавлял "Монпелье", "Кан", "Сент-Этьен" и "Бордо".