  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Семья Мбаппе попросила Реал подписать его 17-летнего младшего брата
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семья Мбаппе попросила Реал подписать его 17-летнего младшего брата

Франция

Братья Мбаппе могут вместе переехать из Парижа в Мадрид

Семья Мбаппе попросила Реал подписать его 17-летнего младшего брата

NOS

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Этан Мбаппе может пополнить состав мадридского "Реала" вслед за своим за старшим братом Килианом.

Как сообщает El Chiringuito, Мбаппе-старший и его семья попросили "королевский клуб" подписать юного футболиста в летнее трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Этан провёл 22 матча в составе молодежной команды "ПСЖ", в которых отличился 5-ю забитыми мячами и 3-я ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что 1-го июля Килиан Мбаппе официально станет игроком "Реала".

По теме
yellow-arrow
Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара
yellow-arrow
ПСЖ рассматривает Кварацхелию как замену Мбаппе
yellow-arrow
Луис Энрике: Мы должны привыкнуть играть без Мбаппе
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе трансфер Этан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Chiringuito
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости