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Семья Мбаппе попросила Реал подписать его 17-летнего младшего брата
Братья Мбаппе могут вместе переехать из Парижа в Мадрид
NOS
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Этан Мбаппе может пополнить состав мадридского "Реала" вслед за своим за старшим братом Килианом.
Как сообщает El Chiringuito, Мбаппе-старший и его семья попросили "королевский клуб" подписать юного футболиста в летнее трансферное окно.
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В текущем сезоне Этан провёл 22 матча в составе молодежной команды "ПСЖ", в которых отличился 5-ю забитыми мячами и 3-я ассистами.
Напомним, ранее сообщалось, что
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Источник:El Chiringuito
Опубликовал: Александр Бураков
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